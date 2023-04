Ana Obregón habla por primera vez en televisión sobre su nueva maternidad en el programa de Telecinco, 'Ana'

El mes de marzo concluyó con una noticia de la revista 'Hola' la cual llegó, no solo a España si no, a otros países del mundo: Ana Obregón volvía a ser madre pero esta vez de una niña y mediante gestación subrogada. La maternidad de la bióloga cogió a la mayoría de los medios de comunicación por sorpresa pero lo que nadie se esperaba era que su pequeña hija en realidad es su nieta. Su hijo Alex, fallecido en mayo de 2020, dejó un documento escrito donde reflejaba sus tres deseos a cumplir una vez que él ya no estuviese. Entre ellos se encontraba el de ser padre por lo que su madre no dudó en cumplir la última voluntad de su hijo.

MADRID, 29/03/2023.- Portada de la Revista Hola en la que aparece la actriz y empresaria Ana Obregón, de 68 años, que ha sido madre por gestación subrogada de una niña que nació el 20 de marzo en el centro sanitario Memorial Regional Hospital de Miami, Estados Unidos. "Las emocionantes imágenes de la felicidad de Ana al salir con su bebé en brazos del hospital de Miami", así publica este miércoles la revista "Hola" la nueva maternidad de Ana Obregón. EFE/ Revista Hola

Telecinco, a través de su programa que emitirá este viernes 21 de abril a las 22:00 horas, bajo el nombre de ‘Ana’ y presentado por Santi Acosta, contará con imágenes en exclusiva de la presentadora momentos antes y posteriores a recibir a su pequeña Ana Sandra y cómo está siendo su estancia en Miami, lugar donde está residiendo hasta que todo esté en regla para que vuelva a España.

Además, el nuevo programa de Mediaset dedicado a la bióloga, contará con las primeras palabras de Ana Obregón en televisión. Ofrecerá un vídeo en exclusiva donde la actriz responde a una reportera que se desplaza a Miami para preguntarle sobre los aspectos más destacados de la noticia que ha protagonizado y cómo es su relación con el padre de su hijo, Alessandro Lequio, y con la que fue novia del fallecido, Carolina Monje.

El espacio conducido por Acosta mostrará un minucioso reportaje donde además de responder a estas cuestiones también dejará claro cómo está encajando las críticas ante lo ocurrido, el por qué de llamar a su nieta Ana Sandra y cómo está gestionando la gran acogida del libro ‘El chico de las musarañas’, el cual una parte fue escrito por su hijo y ha sido publicado este 19 de abril.