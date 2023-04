Adara le canta las cuarenta en directo a una de sus compañeras de 'Supervivientes 2023'

Este jueves 20 de abril tuvo lugar la unificación entre los concursantes de ‘Supervivientes 2023’ los cuales estaban separados en dos grupos y conviviendo en dos playas distintas. Los habitantes de Cabeza de León: Arelys Ramos, Asraf Beno, Raquel Arias, Diego Pérez, Ginés Corregüela y Yaiza Martín; en su última semana han vivido misteriosos ataques sin saber quien o quienes lo han llevado a cabo.

Los cuencos de Asraf y Diego aparecían rotos y la miel de Ginés robada. Estos hechos levantaron sospechas y acusaciones dirigidas al novio de Isa Pantoja. ‘’Entre los cinco hay un ratón’’, soltaba el rey de los bocadillos. ‘’Mira cuando lo digo como se calla, sabe que ha sido él’’, señalaba el boxeador. Después de escuchar estas acusaciones, Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco y del programa, no dudó en dirigirse al exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ para que le diera un nombre claro.

“Me parece de traca”, reaccionaba el acusado en directo. “Me están acusando a mí de una cosa que no he hecho. Ni me habéis visto, ni se me ocurriría en la vida. Mi cuenco se rompió y yo no acusé a nadie”, concluía Beno mientras Yaiza no podía evitar hacer gestos con la cara. El conductor, al ver esto, quiso que Martín le diera un nombre. “Asraf. No lo vi pero es evidente”, decía la novia de Ginés.

Tras esta acusación Adara saltó en defensa de su compañero. “Pero si no lo viste…”. Al escuchar como la madrileña intervenía, Jorge Javier le pedía que opinase al respecto. ‘’Es una vergüenza absoluta. Si tú no has visto algo no lo puedes asegurar ni puedes acusar a alguien”, sentenciaba Molinero provocando el aplauso de todos los presentes en plató a la vez que el descontento de Yaiza.