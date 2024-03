Así es "Silencio en el set", el documental que denuncia abusos en la televisión infantil

Aunque es cierto que hace años que han ido saliendo testimonios sobre el creador Dan Schneider ("The Amanda Show") y su comportamiento inadecuado durante los rodajes de varias series. Ahora se ha estrenado "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV", serie documental de cuatro episodios en las que se profundiza sobre los abusos tras las cámaras de programas infantiles.

Dirigido por dirigida por Mary Robertson y Emma Schwartz, abarca desde principios de los años 90, cuando Dan Schneider fue contratado por Nickelodeon, y llega hasta la actualidad. Durante el metraje se recogen muchos testimonios y voces expertas, como los de los periodistas Scaachi Koul ("BuzzFeed News") y Kate Taylor ("Business Insider"), que explican cómo durante décadas Schneider amasó un gran poder en la industria del entretenimiento infantil televisivo.

Y por supuesto, las supuestas víctimas, como Jennette McCurdy, una de las estrellas de "iCarly", que en sus memorias de 2022," I'm Glad My Mom Died" ("Me alegro de que mi madre muriera"), explica que que Nickelodeon le ofreció dinero para que no contara su testimonios, o Alexa Nikolas, intérprete de "Zoey 101" y que asegura que Nickelodeon no la protegió ante los busos. Para finalizar, la estrella de "Drake & Josh", Drake Bell, acusó a Brian Peck, entrenador de diálogo de Nickelodeon, de abusos sexuales.

Los testimonios continúan con Jenny Kilgen, ex escritora de "The Amanda Show", para confesar que Schneider hacía bromas sexuales e inapropiadas en la sala de guionistas, con insultos como preguntarle si tenián un pasado en el sexo telefónico y pidiéndoles que le dieran un masaje, con la contraprestación de incluir "tus bocetos en el programa". Sí que se nombra en el documental que el creador ha negado este supuesto. Juntoa otra guionista, Christy Stratton, aseguran también que tuvieron que dividir un sueldo entre las dos y se les mostró pornografía en la sala de guiones. "Dan mostraba pornografía en la pantalla de su ordenador", cuenta Kilgen ante la cámara del documental. "Me pidió varias veces que le diera un masaje en la sala de guionistas y en el estudio".

En una entrevista en Youtube esta semana, Schneider aseguró haber visto el documental y parecerle "muy difícil" y que ha conseguido "enfrentar mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente le debo a algunas personas una disculpa bastante fuertes”. A pesar de esta respuesta, Nikolas respondió añadiendo que “todo el mundo lidia con sus propias emociones a su manera, pero no te creo nada, Dan. No siento nada”.

“Nickelodeon, como cuestión de política, investiga todas las quejas formales como parte de nuestro compromiso de fomentar un ambiente de trabajo seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada. Nuestras mayores prioridades son el bienestar y los intereses no sólo de nuestros empleados, elencos y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas políticas a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estamos a la altura de nuestros propios altos estándares y las expectativas de nuestra audiencia”, ha dicho la compañía en un comunicado en el que también aseguraba que no puede "“corroborar o negar acusaciones de producciones de hace décadas”