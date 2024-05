Boris Izaguirre muestra su apoyo Nebulossa para Eurovisión 2024: "Me encanta la canción, ojalá ganen"

A falta de solo cuatro días para la gran final de Eurovisión 2024, las opiniones y apoyos hacia los representantes de cada país están alcanzando su punto álgido. En este contexto, el periodista Boris Izaguirre no ha dudado en expresar su respaldo a Nebulossa y su tema controvertido 'Zorra', que representará a España en el prestigioso certamen internacional que este año acoge Malmö (Suecia).

Ante los micrófonos de Europa Press, Izaguirre dejó clara su admiración por la canción, describiéndola como "buenísima" y expresando su deseo de que el dúo formado por Mery Bas y Mak Dasousaobtenga el éxito que merece en el escenario de Malmö. Además, no escatimó en su llamamiento a los vecinos portugueses para que otorguen a España los preciados 12 puntos, confiado en la calidad de la propuesta de Nebulossa. "Esperemos que ganen, por supuesto, me encanta la canción. Me gusta muchísimo, creo que es buenísima. Que haya toda la suerte del mundo. Nosotros no nos los podemos dar (12 puntos), pero que nos los dé Portugal", afirmó.

Este gesto de apoyo por parte de Izaguirre se suma a la creciente lista de personalidades que respaldan a Nebulossa en su aventura eurovisiva. Entre ellos, destacan figuras como Alaska y Mario Vaquerizo, quienes han elogiado la canción y han expresado su deseo de que el dúo obtengael éxito que merece. "Me encanta Nebulossa, me encanta ‘Zorra’, me encanta Mery, me encantan ellos, a mí me parece una gran opción. Es el tipo de Eurovisión que a mí me gusta, porque Eurovisión hay muchos. Yo soy de la Eurovisión pop, entonces no puedo estar más contenta con la elección, y ya luego lo que pase, pasará", declaró la cantante.

Sin embargo, las opiniones sobre 'Zorra' no han estado exentas de controversia, con críticas y elogios enfrentados desde su elección como representante de España en Eurovisión. A pesar de las divisiones, el respaldo de figuras destacadas como Izaguirre, Alaska y Vaquerizo refuerza la confianza en la propuesta de Nebulossa y subraya la diversidad de opiniones que caracteriza al festival eurovisivo.