El brutal enfrentamiento entre jueces en “Bailando con las estrellas” por salvar a Blanca Romero

El plató de “Bailando con las estrellas” vivió su noche más tensa. Lo que debía ser una gala más se transformó en un campo de batalla entre los miembros del jurado. Todo estalló tras la polémica salvación de Blanca Romero, que terminó expulsando a Sara Escudero. Pero lo que realmente incendió el ambiente fue el choque frontal entre Gorka Márquez y Julia Gómez Cora, con gritos incluidos: “¡Cállate un poco y luego hablas!”.

La actriz asturiana, que llegaba con críticas acumuladas por su actitud apática en las últimas galas, logró mantenerse en el concurso por una ajustada votación. Julia Gómez Cora, quien minutos antes había cuestionado duramente el compromiso de Blanca, cambió el guion con su voto, desatando la furia de Gorka. “Acabas de decir que no lo intenta y ahora la salvas. Perdimos todo el criterio”, explotó el bailarín.

El desencuentro fue tan crudo que Julia no dudó en mandarlo callar en directo, visiblemente harta de sus interrupciones. La productora musical intentó justificar su voto alegando que Blanca tenía “un enorme potencial”, pero Gorka no lo compró: “No, no lo tiene y no lo demuestra”, sentenció. Pelayo Díaz, Blanca Li e Inmaculada Casal, pese a haber votado también por la continuidad de la actriz, optaron por guardar silencio ante el fuego cruzado.

La decisión generó un efecto dominó dentro y fuera del jurado. Manu Tenorio, nominado junto a Blanca, fue contundente: “¿No quería irse a Asturias con sus perros? Que se aclare antes de hablar de los demás”. También Anabel Pantoja, tocada por las críticas, estalló al sentirse infravalorada: “No soy humorista. Quiero que se valore mi esfuerzo, no solo que soy divertida”.

En medio del caos, dos nombres ofrecieron un respiro con actuaciones que rozaron lo impecable. Nona Sobo logró la ansiada puntuación perfecta con un pasodoble que unificó criterios por primera vez en toda la edición. Mientras tanto, Gloria Camila emocionó al rendir homenaje a su madre, Rocío Jurado, y dejó al jurado sin palabras. Su sobrina, Rocío Flores, rompió a llorar en el público: “No esperábamos que lo hiciera tan bien”.

Pero el centro de gravedad de la gala fue, sin duda, el desencuentro entre Gorka y Julia, que dejó claro que el jurado ya no es un bloque unido, sino un tablero de rivalidades personales y decisiones contradictorias. Si alguien pensaba que esto era solo un programa de baile, la última gala demostró que también es un campo de batalla de egos, opiniones y nervios a flor de piel.