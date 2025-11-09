El nuevo fichaje de "La Promesa" que agita los motores... y las tramas

Algo se mueve —otra vez— en el palacio de los marqueses de Luján. "La Promesa" ha incorporado al actor Carlos Viaga para interpretar a don Luis, un personaje que llega con el objetivo de impulsar el proyecto industrial de Manuel. Aunque la serie nos tiene acostumbrados a las sorpresas, esta entrada no ha sido una más: don Luis no solo viene a ensamblar motores, sino a desordenar equilibrios.

Viaga, con experiencia en series como "La Favorita 1922" o "Cuéntame cómo pasó", debuta en el capítulo 711 de la serie estelar de RTVE con una misión que supera al simple asesoramiento técnico. Su personaje, apasionado por la mecánica y con aire de mentor, conectará directamente con Manuel, Toño y Enora. Pero detrás de esa colaboración profesional, se abre la puerta a una nueva red de alianzas, tensiones y posibles traiciones.

La llegada de don Luis no ha sido recibida con el mismo entusiasmo por todos. Alonso, siempre prudente, se muestra escéptico. En cambio, Enora apuesta fuerte por el recién llegado, lo que no ha pasado desapercibido para los seguidores más fieles. ¿Hay algo más que una alianza profesional? La serie deja las preguntas abiertas y la intriga servida.

Mientras tanto, una de las grandes protagonistas femeninas empieza a desaparecer del centro de las tramas. Su presencia, hasta hace poco constante, se ha ido diluyendo sin previo aviso. Y aunque no hay confirmación oficial de una "degradación" en el reparto, los espectadores ya notan el cambio de foco. En la televisión diaria, quien entra con fuerza suele desplazar a quien pierde impulso narrativo.

En paralelo, otras líneas argumentales siguen su curso, como el enredo entre Leocadia y Petra, la tensión en la vida del servicio o el misterio culinario de las recetas robadas. Todo avanza, pero la sensación general es que don Luis ha llegado para mover fichas importantes y cambiar el mapa de relaciones en el palacio.

"La Promesa", con cada nuevo episodio, confirma que su éxito no se basa solo en la estética o la ambientación, sino en su capacidad para reinventarse sin traicionar su esencia. Con la entrada de Carlos Viaga, la ficción parece abrir un nuevo capítulo —más industrial, más político, y quizá más emocional— que promete dar mucho que hablar en las próximas semanas.