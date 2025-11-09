La nueva Hermione revela el vínculo que la une con su personaje en 'Harry Potter'

La serie sobre el mago más popular de la literatura y del mundo del cine tiene en ascuas a la legión de seguidores de la saga, que ya han podido ver algunas de las imágenes que se han filtrado desde el set de rodaje, desatando múltiples teorías sobre la nueva ficción de 'Harry Potter'.

HBO Max será la plataforma encargada de trasladar las dos primeras temporadas basadas en los libros escritos por J.K. Rowling y la showrunner Francesca Gardiner encontró entre más de 30.000 niños que se apuntaron al casting a los protagonistas ideales: Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout se hicieron con el papel de Harry, Hermione Granger y Ron Weasley, respectivamente.

Precisamente, la encargada de dar vida a la mejor amiga de Harry y Ron ha sido una de las últimas en hablar sobre su rol en una entrevista con 'Associated Press': "No puedo decir mucho porque me han lanzando un hechizo que me bloquea la lengua, pero acabo de empezar las grabaciones y por ahora es fantástico".

Stanton ha dejado clara su pasión por la saga, declarando que empezó a leer el primer libro "con ocho años" por recomendación, para después no parar. "Mis amigos habían empezado a leer todos los libros y me decían: "¿Has oído hablar de Harry Potter?", ha reconocido. "Creo que a los ocho años empecé con el primero. Los fui leyendo poco a poco y sí, fue genial, me encantó 'Harry Potter", ha añadido.

La intérprete cultiva un gran entusiasmo: "Estoy deseando escuchar todos los hechizos porque creo que Hermione no para de decir hechizos y me muero de ganas de oír cómo suenan al lanzarlos, me encantan los hechizos".

En cuanto al nexo que le une con su personaje, no ha dudado en mencionar su pasión por los libros: "Me encantan los libros. Me encanta escribir, me encanta leer, me encanta todo eso. Me gusta el colegio, pero no me apasiona. Y creo que... los libros son el principal vínculo entre Hermione y yo".

Tras comenzar su rodaje en Reino Unido el pasado mes de julio, poco a poco se han desvelado los nombres de los nuevos intérpretes. John Lithgow será el nuevo Albus Dumbledore, mientras que otros personajes icónicos tendrán nuevos rostros, como Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirrell) y Paul Whitehouse (Filch). Además, se han sumado Katherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn y Lox Pratt como los Malfoy, Bel Powley y Daniel Rigby como los Dursley.

Por otro lado, los actores que se pondrán en la piel de los hermanos Weasley serán Tristan Harland como Fred, Gabriel Harland como George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny Weasley. A este elenco aún falta por sumar una cara nueva y no es otra que la del principal villano, Lord Voldemort, y que en las últimas semanas ha despertado varios rumores sobre la posibilidad que a interpretarlo sea una mujer. Esta es la gran baza que se guarda HBO Max sobre la manga ya que mantendrá su identidad en secreto para sorprender al mundo entero.