Netflix lanza la secuela más caótica y divertida de la Navidad: "La Navidad en sus manos 2"

Netflix ya tiene lista su gran apuesta navideña para este año, y llega con más enredos, acción absurda y espíritu gamberro que nunca. "La Navidad en sus manos 2" se estrena el 6 de diciembre y promete repetir el fenómeno que la convirtió en una de las comedias familiares más vistas de las fiestas pasadas. Esta vez, la cosa se desmadra aún más: Papá Noel ha desaparecido, y no precisamente por estar revisando su lista de niños buenos.

Santiago Segura retoma el traje rojo, pero esta vez desde una situación aún más disparatada. Su personaje cae en manos de una juguetera sin escrúpulos, y el caos se desata cuando un grupo de lo más improbable tiene que sacarlo del aprieto. El punto de partida no puede ser más explosivo: un ex ladrón, su hijo adolescente y unos aliados muy poco ortodoxos deben rescatar a Papá Noel y salvar las fiestas en menos de 24 horas.

Ernesto Sevilla, Unax Hayden, Joaquín Reyes, Pablo Chiapella, Josema Yuste y María Botto se suman a un elenco que mezcla veteranos del humor con nuevos rostros de la comedia familiar. Dirigida por Joaquín Mazón, con guion de Francisco Arnal y Daniel Monedero, la cinta mantiene el mismo tono irreverente y festivo de la original, pero lo lleva un paso más allá, con escenas de acción y humor físico al más puro estilo slapstick.

No hay intención de contar una "historia bonita" sobre la Navidad. Aquí lo que hay es una carrera contrarreloj para evitar el desastre. La película juega con los códigos del cine navideño clásico, pero les da la vuelta con personajes torpes, villanos inesperados y situaciones que rozan lo absurdo. El resultado es una comedia de enredos donde nada sale como se espera, y eso es exactamente lo que la hace funcionar.

Con producción de Nadie es Perfecto y un equipo que ya sabe cómo conectar con el gran público, esta secuela apuesta por lo que mejor le funciona: velocidad narrativa, diálogos rápidos, humor familiar sin caer en lo cursi y un reparto que se ríe de sí mismo en cada escena. La idea no es contar una fábula, sino jugar con los clichés navideños y convertirlos en un espectáculo cómico con alma de blockbuster.

En tiempos donde la Navidad se llena de producciones azucaradas, "La Navidad en sus manos 2" apuesta por lo contrario: el descontrol como motor de la comedia. Si la Navidad puede ser una fiesta desordenada, caótica y llena de contratiempos, esta película lo celebra sin pudor. Y ahí, entre la carcajada y el delirio, encuentra su mejor forma de ser.