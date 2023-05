Loreen es acusada de plagiar el tema con el que ganó Eurovisión 2023

El triunfo de Loreen en el Festival de Eurovisión 2023 con su canción 'Tattoo' ha generado cierta controversia debido a las similitudes que algunos encuentran con otras canciones. En particular, se ha comparado el tema de la sueca con 'The winner takes it all' de ABBA y 'Flying free', un hit discotequero de los años 90 producido a pachas por Dj Ruboy y Dj Skudero.

Los autores de 'Flying free', Rubén Moreno y Xavi Escudero, quienes son dos pinchadiscos de la discoteca catalana Pont Aeri, han manifestado su intención de emprender acciones legales contra Loreen por supuestamente haber copiado su canción. Estos comentarios surgieron durante una entrevista en Catalunya Ràdio, donde expresaron su idea de presentar una denuncia. Estos hechos se dieron a conocer en el programa 'El matí' de dicha emisora.

A pesar de ello, muchas voces de la industria musical argumentan que las canciones solo pueden recordar por estar compuestas por cuatro acordes, y que no hay un parecido significativo entre ellas. Incluso el productor Alejandro Abad, en el matinal de Antena 3 'Espejo Público', sugirió la posibilidad de que la creación de 'Tattoo' pudiera haber sido influenciada por algún programa de inteligencia artificial.

Según Abad, dado que las canciones son combinaciones de notas y compases, a los compositores les resulta cada vez más difícil encontrar combinaciones inéditas, ya que se han escrito millones de canciones. De esta manera, es probable que cualquier nueva composición pueda tener similitudes con alguna ya existente.

Además de las comparaciones con ABBA y 'Flying free', también se han señalado otros temas similares a 'Tattoo', como 'Easy on me' de Adele, la propia 'Euphoria' con la que Loreen ganó Eurovisión en 2012, y 'V Plenu' de la intérprete ucraniana Mika Newton.

Cabe mencionar que no es la primera vez que se acusa a la canción ganadora de Eurovisión de plagio. En ocasiones anteriores, se han realizado comparaciones entre las canciones ganadoras y otras piezas musicales.