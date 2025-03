Tras el fracaso de 'Babylon Show', Carlos Latre se sincera con Jesús Calleja

Carlos Latre estaba asentado en Atresmedia, siendo el jurado que nunca se había perdido una edición de 'Tu cara me suena' (Àngel Llàcer también entraría en la lista aunque su presencia en la temporada 11 por su enfermedad fue anecdótica), además de sus colaboraciones en 'El Hormiguero' y otros espacios del grupo de comunicación líder en España. Sin embargo, quiso darle a su vida profesional un giro de 180º grados, mudándose a la carretera Fuencarral y comandar el programa del access prime time 'Babylon Show', un espacio televisivo de otra época que fue un auténtico descalabro en cuanto a audiencias, que no pudo ni siquiera competir con Antena 3 y La 1 y se canceló a las primeras de cambio. Ayer, el humorista se sinceró con Jesús Calleja en el nuevo programa del aventurero leonés y este último mostró su admiración por el comediante castellonense.

Jesús Calleja dio el salto de Cuatro a Telecinco anoche, en una aventura sin precedentes en la que recorrerá el Nepal acompañado de Carlos Latre, Sandra Barneda, Omar Montes, The Grefg y Agatha Ruiz de la Prada. Durante la emisión de 'Universo Calleja', muchos de los invitados mostraron sus sentimientos más profundos y se sinceraron con el aventurero leonés, que apoyó a todos sus compañeros de viaje. En estas confesiones, Carlos Latre habló de 'Babylon Show', un espacio que era muy importante para el comediante.

"No siempre salen las cosas como uno quiere", afirmó Carlos Latre sobre la cancelación de 'Babylon Show'. "Y, además, fíjate, esto no se lo he dicho nunca a nadie. Esto es una reflexión que yo he hecho en solitario y creo que va muy bien en la vida: 'Como decía Lennon, la vida es todo aquello que te pasa, mientras intentas hacer otras cosas, ¿vale? Entonces, todos los proyectos que yo he dicho: 'este es', no han funcionado". Latre reconoció la importancia del programa: "'Babylon' era un proyecto muy importante", aunque evitó profundizar en las razones de su fracaso: "Yo siempre digo lo mismo, yo estaba al frente pero había un cúmulo de circunstancias". Aun así, aseguró no sentirse derrotado: "O sea, yo nunca tengo una sensación de fracaso porque yo tengo la suerte de haber tenido éxitos y fracasos en mi vida, por lo que ya sé qué es el fracaso". Finalmente, dejó claro su estado emocional: "Estoy bien", espetó finalmente.

Latre se multiplica

A pesar del adiós abrupto de 'Babylon Show', Carlos Latre se ha quedado en Mediaset haciendo imitaciones y caracterizaciones en 'El programa de Ana Rosa', además de ser el nuevo jurado de 'Got Talent', en un intercambio de cromos con Antena 3 y Florentino Fernández, que llega a Atresmedia como juez de 'Tu cara me suena'. Telecinco estrenó anoche un nuevo programa de zapping titulado 'El rey del mando', que llegó a la pantalla en la franja de late night, aproximadamente a la 1:00 de la madrugada, tras la emisión de 'Universo Calleja'. Este formato cuenta con la voz en off de Carlos Latre, quien es el encargado de revivir algunos de los momentos más emblemáticos de la historia televisiva de Mediaset. A través de recuerdos, anécdotas y un toque de humor, cada entrega de este programa semanal repasará fragmentos icónicos de la cadena. Además de narrar los contenidos, Latre aporta su característico estilo cómico con divertidas imitaciones, sumando un elemento diferencial a este formato de archivo televisivo.