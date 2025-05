Carlos Alsina guía la victoria aliada de la Segunda Guerra Mundial

El 8 de mayo de 1945, en las más de 25 millones de radios de Estados Unidos pudo escucharse la voz de Martin Gabel: «Se han rendido. Por fin han acabado. Y la rata yace muerta en un callejón detrás de Wilhelmstrasse (Cancillería del Reich). Haz una reverencia, GI («Government Issue» (suministro gubernamental). Haz una reverencia, pequeño. El Supermán del mañana yace muerto a los pies de ustedes, hombres comunes de esta tarde. Esto es todo, chico. Este es el día. Desde Newburyport hasta Vladivostok. Tenías lo que hacía falta y lo diste todo. Y cada uno de ustedes tiene un trozo de arcoíris alrededor del casco. Parece que tres hombres lo han vuelto a hacer». Así daba comienzo «On a Note of Triumph», una de las obras más emblemáticas de la radio estadounidense, escrita, dirigida y producida por Norman Corwin por encargo de la CBS para conmemorar la ocasión. Se transmitió por primera vez coincidiendo con el Día de la Victoria en Europa («V-E Day»), cuando se anunció la rendición de la Alemania nazi y el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. El conocido actor y narrador de la radio estadounidense de la época fue el encargado de ponerle voz a la victoria. El programa fue considerado de inmediato como un hito en la historia de la radio, elogiado por críticos y figuras públicas. Se le atribuye haber elevado el estándar del drama radiofónico y haber influido en generaciones posteriores de escritores y productores. Incluso se estudia como ejemplo de arte radiofónico. Ha sido incluida en el National Recording Registry de la Biblioteca del Congreso de EE UU como una grabación histórica de importancia cultural.

Durante una hora de emisión, «On a Note of Triumph», no solo resalta la victoria, si no que es una profunda reflexión sobre el costo humano de la guerra, las lecciones aprendidas y las responsabilidades futuras de la humanidad. Corwin empleó una mezcla de narraciones, viñetas dramáticas y música incidental compuesta por Bernard Herrmann, e interpretada por la orquesta dirigida por Lud Gluskin, para crear una experiencia emotiva y reflexiva.El guion comienza con felicitaciones a los soldados y escenas de celebración, pero pronto se adentra en preguntas fundamentales: «¿A quién vencimos?», «¿Cuánto costó?», «¿Qué hemos aprendido?» y «¿Volverá a suceder?». Inspiró el documental ganador del Oscar «A Note of Triumph: The Golden Age of Norman Corwin» (2005), que explora su impacto y relevancia.

Onda Cero Podcast acaba de estrenar una nueva ficción radiofónica dirigida, escrita y narrada por Carlos Alsina: «Viento de triunfo», la primera adaptación en español de «On a Note of Triumph», este icónico programa. Ochenta años después de aquella histórica transmisión, Alsina recupera el espíritu del original en una cuidada recreación que mantiene la textura sonora y el lenguaje radiofónico de la época. El resultado es una pieza única que rinde homenaje a la Radio y a su papel esencial durante la Segunda Guerra Mundial. La ficción, que podrá escucharse íntegramente en la web y app de Onda Cero, se presentó esta semana en «Más de uno», donde se puso contexto a la emisión y se pudieron escuchar algunos fragmentos de la misma. Con música original de Bernard Herrmann, compositor habitual de Alfred Hitchcock, y un guion que lanza profundas preguntas sobre el coste de la victoria, el aprendizaje colectivo y el papel de Estados Unidos en el mundo tras el conflicto, «On a Note of Triumph» fue escuchada por más de 60 millones de estadounidenses en su primera emisión.

La adaptación española ha contado con la participación de más de 40 voces de Onda Cero y emplea filtros sonoros que reproducen fielmente la sonoridad de la radio de 1945. «Viento de triunfo» está ya disponible en la web y app de Onda Cero y en las principales plataformas de audio.

Lo más importante de esta ficción sonora es que, en el fondo, lamenta el sufrimiento y apela a la construcción de una paz duradera. El cierre es una oración que pide a Dios «pruebas de que la hermandad no es un sueño tan salvaje como pretenden quienes se benefician al posponerla». Con razón «Billboard» la calificó como «el programa de radio más grande que hayamos escuchado jamás».

El pódcast histórico, una especialidad

►Alsina ha creado y dirigido numerosas series documentales sonoras para Onda Cero. «Pasos Atrás» (2024), que repasa grandes episodios de la historia reciente de España; «Casas Viejas, noventa años después» (2023), sobre los sucesos de 1933; «Guerra en las ondas: la verdadera historia del nacimiento de la radio en España» (2023); «La radio del Titanic» (2022), ficción sonora que recrea la noche del hundimiento; «El asesinato de John F. Kennedy» (2021), «A sangre y fuego» (2020), adaptación sonora de relatos de Manuel Chaves Nogales, «Celia en la revolución» (2019) y «La última emisión» (2018), entre otras.