El cómico director de cine que acude hoy a “El Hormiguero”

Esta vez el turno toca al reconocido cineasta Santiago Segura, que estarápresentando su más reciente film“Padre no hay más que uno 5”. El guion está escrito por él yMarta González de Vega,con quien ha tenido otros éxitos de cine en Atresmedia como “¡A todo Tren” y “Vacaciones de Verano” que también alcanzaron altos niveles de audiencia.

El rodaje reúne escenas hechas en Madrid y Gran Canaria con un despliegue de reconocidos actores como Toni Acosta, Martina D’Antiochia, Calma Segura, Carlos G. Morollón, Luna Fulgencio, Sirena Segura y Blanca Ramírez, Loles León, Carlos Iglesias, Leo Harlem, Silvia Abril, Neus Asensi y el mismo Santiago Segura, quienes dan vida a este largometraje cargado de humor y risas.

La trama de la historia refleja a los padres que tienen que enfrentar la tristeza del “nido vacío” cuando los hijos crecen y deciden independizarse. No obstanteJavier, que lo encarna Santiago Segura,vive una situación completamente opuesta al darse cuenta que su casa sigue tan igual como siempre, y al parecer, nadie tiene la intención de marcharse; por lo que se siente desbordado por las responsabilidades familiares que surgen y las situaciones que se van desencadenando en su día a día.

Desde su inicio con “Padre no hay más que uno” Santiago Segura arrasa desde el estreno de su primera entrega en 2019, cuando se convirtió en la película española más taquillera de ese año. Tiempo más tarde ‘Padre no hay más que uno 2’, estrenada en el verano de 2020, también lideró el ranking de las películas más taquilleras del año en España. Y esta no fue la excepción, ya que “Padre no hay más que uno 3” fue considerada la película española más taquillera de 2022 y "Padre no hay más que uno 4" también lo fue en 2023 alcanzando a más de 2 millones de espectadores.

Con esto, Atresmedia cine refirma su compromiso con la producción fílmica en España considerándose uno de los principales motores de la industria. Esta noche podremos ver los detalles de esta esperada producción en el programa “El Hormiguero” deAtresmedia, junto con Pablo Motos.