La Coordinadora Estatal de Lucha Contra el Antisemitismo emite una carta a RTVE por su boicot a la presencia de Israel en Eurovisión 2026

La Coordinadora Estatal de Lucha Contra el Antisemitismo y decenas de asociaciones más han emitido una carta a RTVE por su boicot a la presencia de Israel en Eurovisión 2026. LA RAZÓN ha accedido al contenido de este escrito y le muestra a continuación su contenido.

Carta de la Coordinadora Estatal contra el Antisemitismo a RTVE por su boicot a la presencia de Israel en Eurovisión 2026

A/A Consejo de Administración y Comité de Dirección de RTVE

Las organizaciones de Amistad entre España e Israel y otras entidades afines hemos recibido con estupor la noticia de que RTVE (un medio de comunicación público que nos debería representar a todos los españoles), ha presentado una petición formal para que Eurovisión vete la participación de Israel en dicho evento, al tiempo que se ha hecho pública la intención de que España no se presente al certamen internacional en caso de que dicho boicot no surta efecto.

Sabemos que lo idóneo es disociar el ámbito de la cultura de la crispación social que se genera en el panorama político, máxime cuando pueda añadir odio injustificado, en este caso contra Israel. Desde el pasado 7 de octubre de 2023, Israel se ha visto abocado a una guerra que no deseaba iniciada por un grupo terrorista que ha cometido el mayor crimen de lesa humanidad contra el pueblo judío desde hace más de 70 años: más de 1.200 personas fueron asesinadas con sadismo y desde el mayor horror, incluyendo a mujeres violadas y asesinadas o a niños decapitados delante de sus padres, se produjeron más de 4.000 heridos, y a esto se añadió el agravante de secuestrar a más de 250 personas inocentes que han sido retenidas como rehenes y cautivos en las peores condiciones imaginables, como se ha documentado. A lo largo de esta contienda no ha sido posible probar que el Estado de Israel haya dejado de cumplir fielmente el Derecho Internacional y su actuación militar ha estado siempre ajustada a este régimen jurídico. Desde su inicio se ha podido constatar, en cambio, un aumento significativo del antisemitismo en España por la apología pública del grupo terrorista y sus proclamas, verificado en organismos como el Observatorio contra el Antisemitismo. Este antisemitismo adquiere en nuestro país nuevos rostros. Al Estado de Israel se le aplica un doble rasero injusto al exigirle que no ejerza su derecho a la defensa nacional, o incluso a existir, tal y como anuncian quienes defienden este mismo terrorismo. Con la convicción de que apoyar un veto de este tipo contribuirá al aumento de la crispación social y al antisemitismo aludidos, solicitamos que no profundicen en el odio injustificado e irracional que tanto daño está haciendo en España.

Atentamente: Coordinadora Estatal de Lucha Contra el Antisemitismo, Asoc. Amistad Comunitat Valenciana-Israel, Asoc. Andalucía Israel, Asoc. Vasca Amigos de Israel, Asoc. Asturiana Amigos de Israel, Asoc. Amistad Murcia-Israel, Comunidad Judía de Asturias, Itto. Cultura Alicante-Israel, Asoc. Sefarad Aragón, Israel Spain Forum Alliance, Asoc. Galega de Amizade con Israel, Itto. Relac. Culturales Baleares-Israel, Asoc. Rel. Culturales Catalunya- Israel, As. Judeo-Aragonesa, Itto. Encuentro Canarias-Israel, Asoc. Cultural Lucena Bet Afasi, Asturias Contra el Antisemitismo, Lliga Internacional Contra el Racisme i l’Antisemitisme.

23 de octubre de 2025