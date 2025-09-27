Dónde ver hoy en España el Atlético – Real Madrid: canales de TV, streaming y horario

El Atlético de Madrid y el Real Madrid se enfrentan este sábado 28 de septiembre en el primer derbi madrileño de la temporada en LaLiga EA Sports 2025/26. El partido, correspondiente a la jornada 7, se disputa en el estadio Riyadh Air Metropolitano a las 16:15 horas y llega en un momento clave para ambos equipos.

El conjunto rojiblanco, dirigido por Diego Simeone, suma 9 puntos en las seis primeras jornadas y necesita una victoria para no descolgarse de la pelea por el liderato. Enfrente estará un Real Madrid invicto y en plena forma, que llega al Metropolitano con 18 puntos y la oportunidad de reforzar su dominio en la clasificación. El choque, como siempre, promete intensidad, polémica arbitral y emoción hasta el final.

Dónde ver el Atlético – Real Madrid en España

El partido podrá seguirse en directo en España a través del canal DAZN LaLiga, disponible tanto en la plataforma DAZN como en Movistar+. También estará disponible en LaLiga TV Bar, para locales públicos que dispongan de este canal. Además, los usuarios de DAZN podrán verlo en streaming online desde cualquier dispositivo conectado.

Horario del derbi Atlético – Real Madrid

Día : sábado 28 de septiembre de 2025

Hora : 16:15 (hora peninsular española)

Lugar : Estadio Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Competición: Jornada 7 de LaLiga EA Sports

El encuentro estará arbitrado por Javier Alberola Rojas, con apoyo en el VAR de Carlos del Cerro Grande. En cuanto a bajas, el Atlético no podrá contar con jugadores como Giménez, Almada y Cardoso, mientras que el Real Madrid afronta el derbi sin Rüdiger, Mendy ni Trent Alexander-Arnold.

El Atlético – Real Madrid no solo decidirá tres puntos importantes en la tabla, sino que también marcará el pulso de la temporada en LaLiga. Un duelo histórico que se podrá vivir en directo por televisión y online, tanto en DAZN como en Movistar+, y que paralizará a España una vez más.