‘The Witcher’ T4: Liam Hemsworth cuenta cómo afrontó la reacción de los fans

Tras meses de silencio y especulación, Liam Hemsworth ha compartido cómo vivió la reacción de los fans cuando se anunció en 2022 que sustituiría a Henry Cavill como Geralt de Rivia en la cuarta temporada de ‘The Witcher’, que se estrena en Netflix el próximo 30 de octubre.

En una entrevista con Entertainment Weekly, el actor australiano confesó que decidió alejarse de las redes sociales y del ruido mediático: "Me alejé de las redes y de internet la mayor parte del año pasado. Había mucho ruido y tuve que dejarlo a un lado, porque empezaba a convertirse en una distracción".

Hemsworth aseguró que la polémica no ha cambiado su enfoque como intérprete: "He lidiado con ese tipo de cosas en el pasado y, al final del día, lo que amo es hacer películas, contar historias y actuar. No quiero que nada de eso afecte la manera en la que intento contar la historia".

El relevo se produjo tras la salida de Henry Cavill, quien firmó un acuerdo de corta duración y decidió marcharse después de tres temporadas debido al exigente calendario de rodaje en el extranjero. El propio Cavill despidió el papel con palabras de apoyo hacia su sucesor: "Como ocurre con los grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia y entusiasmo por ver lo que Liam hará con este hombre tan fascinante y complejo".

Su compañera de reparto, Freya Allan (Ciri), también pidió comprensión hacia el actor: "Siento lástima por él, porque ese fandom puede ser muy duro. Espero que le den una oportunidad, porque es un tipo encantador y ha estado entrenando mucho". Con Hemsworth al frente, ‘The Witcher’ encara su recta final con dos temporadas más confirmadas, ya que Netflix renovó la serie por una quinta y última entrega en abril.