El derbi entre Atlético y Real Madrid continuará tras el pitido final en ‘El Chiringuito’

El Atlético-Real Madrid no termina cuando suena el pitido final. Esta medianoche, a partir de las 00:00 horas, ‘El Chiringuito de Jugones’ arranca en Mega con una edición especial presentada por Josep Pedrerol, centrada en todo lo que deje el primer derbi de la temporada.

El programa desplegará un gran equipo técnico y humano para ofrecer una cobertura completa desde el Metropolitano: conexiones en directo, imágenes exclusivas y el análisis de todas las jugadas polémicas. Tampoco faltarán las ruedas de prensa de Simeone y Xabi Alonso, las reacciones de los jugadores y la opinión de los protagonistas.

Como siempre, Pedrerol y sus colaboradores convertirán la noche en una tertulia de alto voltaje, donde se debatirá desde el impacto del resultado en LaLiga EA Sports hasta las decisiones arbitrales más discutidas.

El especial también podrá seguirse fuera de España a través de Antena 3 Internacional y en la versión internacional de atresplayer. Además, desde las 14:00 horas las redes sociales del programa calentarán el ambiente con ‘El Chiringuito Inside’ en YouTube, Meta, X, Kick y Twitch.

Con más de 549.000 espectadores únicos de media en septiembre y una cuota del 4,3%, el espacio mantiene su liderazgo como la tertulia deportiva nocturna más vista de la televisión. De hecho, el pasado 14 de septiembre batió récord con un 5,9% de share y más de 700.000 espectadores únicos en el día del Clásico.