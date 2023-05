Fernando Verdasco: "Isabel Preysler es un amor de persona, y yo soy un tío facilón"

Nueva entrega de 'Mi casa es la tuya'. Bertín Osborne entrevistó a Ana Boyer y más a fondo a su marido, el tenista Fernando Verdasco, que lo recibieron en la casa de Puerta de Hierro de la madre de ella, Isabel Preysler, ya que la pareja reside en Qatar.

El tito Bertín, vestido de verde y blanco Betis, de blanco y verde Blas Infante, camisa abierta marcando horas de gimnasio. Lo recibiño Verdasco en el casoplón de la suegra: "En Doha estamos genial, aunque somos españoles de pura cepa", comentó de entrada el tenista en un 'excusatio non petita, accusatio manifesta' de libro.

Verdasco: de Nadal a la Preysler

"Con Isabel siempre nos hemos llevado genial, es un amor de persona, y yo soy un tío facilón", soltó el tenista cuando el señorito andaluz le preguntó por el árbol genealógico de su parienta: "Hija de Miguel Boyer". Por su tronco, de madre pacense y padre gato, Verdasco viene de familia de hosteleros: "Mi abuelo fundó el café de Chinitas", desveló el deportista.

La entrevista fue discurriendo por cauces sicoanalíticos, freudianos; Bertín interesándose por la infancia y orígenes del que fuera Top 7 de la ATP. Desveló un dato que la gran mayoría no sabíamos: su hermana sara está casada con Juan Carmona, de los 'Ketama'.

A renglón seguido el deportista rememoró que perdió las primeras 13 veces como profesional contra Rafa Nadal, y le ganó en Madrid a la 14ª. "Para mí el rival más duro de lejos es Rafa: ¿es un ser humano o un marciano?". Hizo elogio de su generación tenística y del manacorí: "Qué suerte hemos tenido". Tras jugar con él las semifinales de Australia "estuve dos días sin poder moverme".

Comentó el campeón el héroe de la Davis en Mar del Plata su precocidad en el tenis: "Empecé con 4 años a entrenar, con 10 ya estaba con Charly [Moyá], con 15 conseguí mis primeros puntos ATP y ahí me planteé de verdad el ser tenista".

A Verdasco, que tiene unas condiciones magníficas, le ha perdido la cabeza. "¿Has recurrido a psicólogos?", le preguntó al hilo el tito Bertín. A lo que este confesó que sí, que entre 2007 y 2009 estuvo en terapia.

El torneo del Conde de Godó "fue el trofeo individual más importante que gané", pese a que su victoria más recordada fue frente al Chucho Acasuso en Mar del Plata.

Cómo conocí a la hija de la Preysler

"Conocí a Ana en 2012 en un concierto de Enrique Iglesias; comenzamos a salir en septiembre de 2013, pero el primer año fue muy complicado: estábamos semanas sin vernos por su trabajo y por el mío", reveló el tenista. "Cuando le dije que quería que viajase conmigo y que quería tener hijos con ella, ahí se lo tomó en serio, y vio que no (sólo) me la quería tirar", abundó este.

"Es super ordenada, simpática y extrovertida: de ella me gusta todo", así definió Verdasco a la Boyer con el tito Bertín tirándole de la lengua. Sin solución de continuidad, contó que cuando fue a pedirle matrimonio se le olvidó el anillo un par de veces. "Me traje el anillo de vuelta porque pensé dárselo en Maldivas pero no dejó de llover". A su boda sólo fueron 60 personas, igualitos que Tamara. Se fueron a una islita de El Caribe con familia e íntimos: "lo pusimos un poco difícil porque queríamos que fuese íntima y en un sitio especial".

Se incorporó a la conversación Ana Verdasco, la hermana pequeña del protagonista. Seguidamente pasaron los tres a la cocina, donde el tenista se puso a guisar mientras Bertín le daba al alpiste. Allí hablaron de la relación entre los hermanos: él le saca a ella 16 años: "Es como un padre, pero un padre guay".

Confesiones a la mesa

Se juntaron para comer, a parte del presentador jerezano, los hermanos Verdasco (Sara también), el padre de estos y, ¡por fin Ana Boyer!, que apareció cuando ya llevaban hora y media de programa. Allí, distendidos contaron confidencias y anécdotas.

La hija del que fuera ministro de Felipe González hizo un alegato pro Qatar digno de Xavi Hernández. "Dejé mi trabajo y me fui con él a Doha", comentó esta. Respecto a la mudanza, "Me costó trabajo mentalmente, pero una vez lo llevas a cabo se me hizo mucho más fácil porque ya llevaba viajando mucho tiempo", añadió Ana Boyer. "Mi hijo ha estado en 20 y países y 32 ciudades cuando todavía no había cumplido un año", contó la hermanastra de Tamara.

A Ana le gusta ir a verle jugar aunque se pone "muy nerviosa". Verdasco prefiere tener un hijo artista, y Bertín, un hijo deportista. El programa se estaba haciendo muy largo entre conversaciones banales y repeticiones. Luego que por qué esas audiencias...

Cotilleos sobre Preysler y Tamara Falcó

Fernando Verdasco conoció a su suegra al llevar a su hija de vuelta a casa y esta salió a recibirlos tras su habitual maratón de series. Eso narraron. "¡Qué tía más simpática", apuntó Bertín, que contó que estuvo con Isabel Preysler dos horas hablando sentados en el suelo con una copa. "Es una madre exigente" (Ana). "Impone" (Verdasco). "Con los nietos es diferente", afirmó su hija.

"¿Tú crees que va a haber boda al final?", preguntó Bertín a Ana Boyer en relación a la cacareada y gafada boda de su hermanastra Tamara Falcó. "No digas eso", replicó esta. "Claro que va a haber boda", salió al quite Fernando. Y, a continuación, brindaron por el enlace de esta con Íñigo Onieva.