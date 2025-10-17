Isabel Jiménez habla por primera vez sobre su separación tras 18 años: "Ya han pasado diez meses y al final colocas las cosas"

La vida de Isabel Jiménez ha dado un giro significativo en los últimos meses. La periodista y presentadora de informativos de Telecinco decidió poner fin a su relación con Álex Cruz, tras 18 años juntos -16 de ellos casados- y dos hijos en común, Hugo y Daniel. Aunque la noticia de la separación se hizo pública en abril, la decisión de iniciar caminos por separado se había tomado a comienzos de 2025, tras un proceso de reflexión y un intento inicial de "tomarse un tiempo".

Este pasado jueves, durante la gala benéfica "ELLE x Hope" contra el cáncer, Jiménez rompió su habitual discreción sobre su vida privada para ofrecer una visión sincera de su situación. "Ya han pasado diez meses y al final colocas las cosas", aseguró, subrayando la importancia de que sus hijos mantengan una relación familiar basada en el cariño y el respeto. "Son etapas nuevas en la vida y, sobre todo, teniendo muy claro qué es lo importante, que son los niños, que los niños estén bien, que haya muchísimo cariño, muchísimo respeto y que ese concepto de familia lo puedan seguir manteniendo ellos", añadió.

A pesar de la separación, la relación entre ambos se mantiene cordial. Este verano, por ejemplo, la pareja disfrutó de unas vacaciones juntos con sus hijos, mostrando que el bienestar familiar sigue siendo la prioridad. Isabel, que recientemente recibió el Premio Ondas 2024 a Mejor Presentadora de Televisión y lidera junto a Sara Carbonero la firma Slowlove, se enfrenta ahora a un proceso de adaptación a la soltería tras casi dos décadas junto a la misma persona.

Sobre la posibilidad de una reconciliación, la presentadora optó por la ambigüedad: "La vida... es que la vida te sorprende tanto. ¿Quién me iba a decir a mí hace un año esto? Pues, ¿qué te voy a decir yo?". Y en cuanto al amor, afirmó: "No lo sé ni yo. No te sé decir. El verbo de moda, que a mí me encanta, es ‘fluir’. Pues vamos a fluir todos", dejando claro que su enfoque actual es vivir el presente y adaptarse a los cambios.

Con esta declaración, Isabel Jiménez muestra una madurez emocional y una claridad de prioridades que destaca por encima de la atención mediática, dejando patente que, aunque la vida cambie, el cuidado y la estabilidad de los hijos son el eje central de sus decisiones. Entre proyectos profesionales, premios y una nueva etapa personal, la periodista se abre al futuro sin perder la serenidad y el optimismo.