Elizabeth Banks se mete en la piel de la mujer más odiada y defendida de Estados Unidos en Prime Video

Prime Video se lanza de lleno a uno de los fenómenos más comentados del true crime estadounidense con un proyecto que ya despierta expectación internacional. La plataforma prepara una serie limitada inspirada en el mediático caso de Karen Read, un juicio que no solo ocupó titulares sino que también polarizó a la sociedad norteamericana. En el centro de esta tormenta narrativa se encuentra Elizabeth Banks, que no solo encarnará a la acusada, sino que también firmará como productora ejecutiva.

El caso real que inspira la ficción sacudió Boston cuando un agente de policía apareció muerto en la nieve. Su pareja, Karen Read, fue señalada de inmediato como la principal sospechosa de asesinato. Sin embargo, pronto surgieron voces que aseguraban que detrás había una conspiración institucional destinada a encubrir la verdad. El juicio, televisado, diseccionado en pódcasts y hasta analizado en documentales, se convirtió en un fenómeno mediático que trascendió las fronteras del estado de Massachusetts.

La serie contará con un equipo creativo de peso: Justin Noble, conocido por "The Sex Lives of College Girls" y "Never Have I Ever", se encargará del guion y la dirección narrativa como showrunner. A él se suma David E. Kelley, referente del drama judicial televisivo gracias a éxitos como "Ally McBeal" y la reciente "Presumed Innocent". La combinación de Noble y Kelley apunta a una fórmula que mezcla juventud, frescura y veteranía en el género.

En el origen del proyecto está el pódcast "Karen", producido por Wondery y Law & Crime, que exploraba con detalle las aristas más inquietantes del proceso: desde la presión mediática hasta las dudas sobre la actuación de la policía y la justicia. La adaptación televisiva promete dar un paso más allá, dramatizando los momentos más intensos de un caso que generó pasiones y enemistades a partes iguales.

La producción será también un nuevo reencuentro entre Banks y Prime Video, tras su aplaudido trabajo en "La mejor hermana". La actriz, reconocida por su capacidad para alternar comedia, drama y papeles de carácter, encontró en "Mrs. America" uno de sus papeles más celebrados. Con este nuevo reto, se adentra en terrenos más oscuros y polémicos, un movimiento que puede marcar un punto de inflexión en su carrera.

El proyecto reúne todos los ingredientes de un fenómeno internacional: una estrella de Hollywood, un caso real cargado de polémica, teorías de conspiración y un trasfondo que cuestiona la confianza en las instituciones.Prime Video busca con esta producción consolidar su apuesta por el true crime ficcionado, un género que sigue cosechando éxito entre el público global y que, con el caso Karen Read, tiene material de sobra para atrapar a millones de espectadores.