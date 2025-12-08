Fichajes de urgencia en Mediaset ante el desplome sin freno de Telecinco

El panorama en Mediaset no puede ser más sombrío: Telecinco cerró noviembre con un demoledor 9% de cuota, su peor registro histórico. Y cuando la caída parece no tener fondo, el grupo ha decidido hacer algo más que parches. El movimiento es claro: cambio de caras al frente de sus áreas más estratégicas. Se marcha Javier López Cuenllas tras 16 años en el cargo, y llegan Unai Iparragirre y Fernando Hernaiz con la misión de levantar lo que queda del gigante mediático.

A Unai Iparragirre le toca una papeleta nada sencilla: será el nuevo director de Antena en un momento donde la oferta de Telecincoestá totalmente desdibujada. Viene de dirigir EiTB, donde dejó su sello con el lanzamiento de la plataforma "Primeran", pero su gran bagaje lo arrastra de su etapa en Discovery, donde lideró contenido, marca y estrategia en múltiples mercados de EMEA. Con formación en Ingeniería Informática y Arte Dramático, no le faltan herramientas… pero aquí lo que escasea es margen de error.

Fernando Hernaiz asume la Dirección de Marketing con un perfil muy técnico, volcado en datos, audiencias y análisis. Lleva desde 2007 en AMC Networks y ha pasado por consultoras como GECA o empresas como Disney. Su formación es abrumadora: desde un MBA hasta un máster en Big Data, pasando por experiencia docente en varias universidades. Un perfil de laboratorio, sí, pero ¿servirá el big data para devolver a Telecinco el pulso de la calle?

Los nuevos directivos reportarán directamente a Alberto Carullo, director general de Televisión y Digital, quien también se juega mucho con esta maniobra. Porque no se trata solo de levantar las cifras: Mediaset necesita redefinir su identidad en un ecosistema donde cada vez pesa menos la televisión lineal y más el consumo digital y personalizado. Y ahí es donde ambos fichajes pueden aportar, si logran sintonizar con el ritmo cambiante del mercado.

La pregunta es si esta renovación llega demasiado tarde. Porque el problema de Mediaset no es solo de estructura, sino de credibilidad de marca. Programas que ya no conectan, un público que envejece y una competencia feroz que ha entendido mejor el cambio de paradigma. Y mientras tanto, Telecincosigue sin un relato claro, sin una voz que la distinga.

Por eso, más que una reestructuración, este movimiento parece una llamada desesperada para frenar la hemorragia. El tiempo dirá si Iparragirre y Hernaiz son cirujanos o sepultureros, pero lo que está claro es que Mediaset ya no puede permitirse seguir mirando hacia otro lado. La crisis no es coyuntural: es de modelo, de identidad y de futuro.