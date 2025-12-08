"Malcolm in the Middle" regresa en 2026 con guiños a su caos familiar original

El caos está de vuelta. "Malcolm in the Middle" prepara su regreso en 2026 con un especial de cuatro episodios y el primer teaser ya ha hecho su trabajo: encender la nostalgia sin perder el filo que la convirtió en un fenómeno de culto. No hay discursos lacrimógenos ni apelaciones al pasado: hay una maquinilla de afeitar y una cantidad absurda de pelo en el pecho de Hal. Exactamente igual que en el primer capítulo, hace 25 años. Y sí, “algunas cosas nunca cambian”.

Ese gesto tan simple —y tan ridículo— es todo lo que necesitaba la serie para dejar claro que no pretende reinventarse, sino volver con la misma mala leche, los mismos códigos y la misma disfuncionalidad gloriosa. Hal (Bryan Cranston) y Lois (Jane Kaczmarek) siguen en pie de guerra doméstica, y los hijos tampoco se quedan atrás: regresan Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield. Solo Erik Per Sullivan (Dewy) queda fuera del reparto original, aunque su personaje sí estará presente, esta vez interpretado por Caleb Ellsworth-Clark.

La nueva entrega llevará por título "Life’s still unfair", una declaración de principios que no necesita traducción. Malcolm ahora es padre de Leah, interpretada por Keeley Karten, una adolescente con el mismo cerebro superdotado, el mismo sarcasmo y una sensibilidad más a flor de piel. La trama se centrará en el 40 aniversario de boda de Hal y Lois, pero con "Malcolm", ya se sabe, la excusa importa poco: lo esencial es el caos.

Y caos habrá. El regreso incluye también al personaje de Kelly, el sexto hijo de la familia, cuya existencia se insinuó en el capítulo final de 2006. Vaughan Murrae interpretará a este nuevo miembro del clan: un joven no binario, brillante y con más sentido común que el resto de la familia junta. Una adición que expande el universo sin traicionar el ADN original.

Anthony Timpano se suma al reparto como Jamie, el pequeño que conocimos en la cuarta temporada. Así, la familia se rearma con una mezcla de viejos rostros, nuevas generaciones y el mismo espíritu anárquico. Hulu lo lanza, pero en España se podrá ver en Disney+, lo cual garantiza que el fenómeno vuelva a ser global.

Este teaser no es solo un guiño al pasado. Es una forma de decirle al espectador que, aunque hayan pasado 25 años, la serie sigue siendo capaz de reírse de todo, empezando por sí misma. Y eso, en tiempos donde todo tiende a suavizarse o edulcorarse, es casi una declaración de rebeldía. El regreso de "Malcolm in the Middle" no pide permiso: se planta, se ríe y se afeita el pecho.