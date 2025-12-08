"Todo es posible", Gonzalo Pinillos ilusiona y sueña con la victoria en Eurovisión Junior 2025

Con Gonzalo Pinillos, "todo es posible". Frase contundente que ha publicado el perfil oficial de RTVE de cara al festival de la canción junior que se emite este sábado 13 de diciembre en La 1 del ente público a partir de las 17:00. Con todo el lío generado por la decisión del ente público de no participar en la 70º edición de Eurovisión que se celebrará en mayo de 2026 en Viena, RTVE se centra en el joven madrileño, publicando 15 segundos en redes sociales y otros 15 extra en RTVE Play del primer ensayo sobre el escenario de Eurovisión Junior 2025, el Palacio Olímpico de Tiflis.

La puesta en escena de 'Érase una vez (Once Upon a Time)', según pública en redes sociales el medio especializado en el Festival de la canción El EuroRincón, se articula en tres actos claramente diferenciados. El espectáculo arranca con Gonzalo solo al piano, acompañado de primeros planos de sus manos y una realización muy íntima que subraya la delicadeza del inicio. Poco después, la energía crece y la narrativa visual se expande hacia un universo más lúdico, dando paso a la aparición de una imponente biblioteca circular gigante que transforma por completo el escenario y marca la transición hacia un mundo más imaginativo y dinámico.

Gonzalo Pinillos actuará en decimocuarto lugar en Eurovisión Junior 2025

El representante español Gonzalo Pinillos se prepara para subir al escenario del Palacio Olímpico de Tiflis con su tema 'Érase una vez (Once upon a time)', una canción que celebra la magia de la lectura y el poder de la imaginación. Su propuesta combina castellano, inglés y algunos versos en francés, reflejando una fusión cultural que conecta con el espíritu internacional de Eurovisión Junior. El tema, compuesto por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo y el propio Gonzalo, invita al público a soñar despierto mientras los libros cobran vida y las historias se convierten en melodías llenas de fantasía.

El joven madrileño aspira a conseguir para España su segundo micrófono de cristal, veinte años después de la mítica victoria de María Isabel con 'Antes muerta que sencilla' en 2004. Desde entonces, la delegación española ha obtenido posiciones destacadas, con actuaciones recordadas como las de Antonio José o Levi Díaz. En esta edición, España actuará en la decimocuarta posición, mientras que Malta abrirá la gala y Albania será la encargada de cerrarla. Con 18 países en competición, el próximo 13 de diciembre en La 1 de TVE y RTVE Play sabremos si Gonzalo logra conquistar de nuevo a los eurofans y devolver a España a lo más alto del podio juvenil.

Así es la letra de 'Érase una vez' (Once Upon a Time)'

Hoy apago Internet

Hoy prefiero soñar

Abro un libro y empiezo a imaginar

Que me ladra Milú

Que hablo con Peter Pan

Y que Alicia me espera…

En la isla del tesoro

Nos juntamos para contarnos

Una historia más

Una historia más

Once upon a time

I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible!

“C’est ta différence, qui te rend spécial”

Veo a Isadora Moon contándole a Greg

Dice Asterix “¿Qué hacéis?”

Es la hora de cenar

Obelix y Naruto se van a enfadar



Espérame en Liliput

En Narnia, en Oz

En Neverland



I can see the colors of my…



I can see the colors of my dreams

I can feel a million lives on me

A million lives on me



Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible



Everything is possible

Everything is possible



When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you re-e-e-ead

When you… (Oooh, oh)

Y cantar por cielo, tierra y mar

Más allá, yo quiero imaginar

When I read I feel

That everything is possible

Everything is possible!