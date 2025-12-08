Acceso

Santiago Segura conquista Netflix superando a George Clooney, colocándose top 3 en España

La película 'La Navidad en sus manos 2' se estrenó este pasado viernes 5 de diciembre y no tardó ni 24 horas en posicionarse top 3 en nuestro país, puesto mantiene tras su primer fin de semana

Santiago Segura durante la premier de la nueva película 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere', a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). Springsteen: Deliver Me from Nowhere narra la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen, publicado en 1982. Grabado con una grabadora de cuatro pistas en el dormitorio de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un momento crucial en su vida y está considerado como una de sus obras más perdurables: un disco acústico crudo y evocador, poblado por...
Estreno de la nueva película 'Springsteen: Deliver Me from Nowhere'José RuizEuropa Press
Santiago Segura es sin duda uno de los cineastas/actores más taquilleros y consistentes del cine español contemporáneo. Su versatilidad delante y detrás de las cámaras le ha permitido triunfar en distintos registros, desde su visión más trasgresora y satírica de la sociedad española con la saga 'Torrente' a la más familiar con su célebre 'Padre no hay más que uno', conquistando la taquilla en cada una de las cinco películas. Ahora, Santiago Segura conquista Netflix superando a George Clooney, colocándose top 3 en España con el largometraje navideño 'La Navidad en sus manos 2', que se estrenó este pasado viernes 5 de diciembre y no tardó ni 24 horas en posicionarse top 3 en nuestro país, puesto mantiene tras su primer fin de semana.

La secuela de 'La Navidad en sus manos' regresa con un reparto coral encabezado por Santiago Segura, Ernesto Sevilla y el joven Unax Hayden, acompañados por rostros tan reconocibles como Pablo Chiapella, Joaquín Reyes, Josema Yuste, María Botto y Emilio Gavira. Bajo la dirección de Joaquín Mazón, que repite al frente del proyecto, la película vuelve a apostar por el humor familiar y el espíritu festivo gracias a un guion escrito por Francisco Arnal y Daniel Monedero. La producción ejecutiva está en manos de Kiko Martínez, María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza Tirado, con la colaboración de Pedro de la Fuente y Elena Calvo como productores delegados, y con Ángel Iguacel a cargo de la dirección de fotografía. En esta continuación, la Navidad se descontrola por completo cuando Papá Noel desaparece, obligando a un excéntrico actor a asumir su papel con resultados imprevisibles. Será entonces cuando un padre, su hijo adolescente y un grupo de amigos muy especiales emprendan una aventura tan mágica como caótica para encontrar al auténtico Santa y evitar que las fiestas se arruinen para siempre.

