Santiago Segura es sin duda uno de los cineastas/actores más taquilleros y consistentes del cine español contemporáneo. Su versatilidad delante y detrás de las cámaras le ha permitido triunfar en distintos registros, desde su visión más trasgresora y satírica de la sociedad española con la saga 'Torrente' a la más familiar con su célebre 'Padre no hay más que uno', conquistando la taquilla en cada una de las cinco películas. Ahora, Santiago Segura conquista Netflix superando a George Clooney, colocándose top 3 en España con el largometraje navideño 'La Navidad en sus manos 2', que se estrenó este pasado viernes 5 de diciembre y no tardó ni 24 horas en posicionarse top 3 en nuestro país, puesto mantiene tras su primer fin de semana.

La secuela de 'La Navidad en sus manos' regresa con un reparto coral encabezado por Santiago Segura, Ernesto Sevilla y el joven Unax Hayden, acompañados por rostros tan reconocibles como Pablo Chiapella, Joaquín Reyes, Josema Yuste, María Botto y Emilio Gavira. Bajo la dirección de Joaquín Mazón, que repite al frente del proyecto, la película vuelve a apostar por el humor familiar y el espíritu festivo gracias a un guion escrito por Francisco Arnal y Daniel Monedero. La producción ejecutiva está en manos de Kiko Martínez, María Luisa Gutiérrez y Álvaro Ariza Tirado, con la colaboración de Pedro de la Fuente y Elena Calvo como productores delegados, y con Ángel Iguacel a cargo de la dirección de fotografía. En esta continuación, la Navidad se descontrola por completo cuando Papá Noel desaparece, obligando a un excéntrico actor a asumir su papel con resultados imprevisibles. Será entonces cuando un padre, su hijo adolescente y un grupo de amigos muy especiales emprendan una aventura tan mágica como caótica para encontrar al auténtico Santa y evitar que las fiestas se arruinen para siempre.