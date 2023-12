La Gala 2 de OT nos deja dos nuevos nominados y el primer concursante expulsado de la edición

Tras una semana llena de ensayos, de coreografías y de mucha música, llegaba por fin, la Gala 2 de OT. Una noche de muchos nervios para Suzete y para Lucas y dos nuevos concursantes nominados que lo darán todo para quedarse una semana más en la prestigiosa academia televisiva.

Luces, color, fuerza e ilusión. Así comenzaba la Gala 2 donde los 16 concursantes cantaban "Allright" de Supergrass para dar comienzo a una noche llena de sorpresas. Chenoa, empezaba presentando al jurado, que además de los tres miembros perennes, contaban con una invitada muy especial. Vanesa Martin se unía al equipo para valorar las actuaciones de la noche.

La primeras actuaciones fueron las de los dos nominados. Suzete cantaba "A song for you" de Leon Rusell, acompañada por Manu Guix al piano y le siguió Lucas con su "Dígale" de David Bisbal. Dos actuaciones increíbles que los espectadores pudieron valorar con un voto extra durante la gala hasta el fin de las votaciones.

Tras los nominados, el primer trio de la noche compuesto por Ruslana, Chiara y Bea hacían su aparición en el escenario con "Walk like an egyptian" de The Bangles. Una interpretación que lograron disfrutar tal y como ellas explicaban a Chenoa. Los siguientes fueron Álvaro y Denna que cantaron "El fin del mundo", un tema divertido y actual de de La La Love You.

Les cogieron el testigo Juanjo y Cris con su "Leave the door open", una actuación con una complejidad vocal que ambos supieron defender a la perfección. Les siguió ÁlexMárquez y Violeta, que interpretaron "Quiero decirte", una canción de Ana Mena y Abraham Mateo que está siendo todo un éxito en el país.

El segundo trio de la noche compuesto por Omar, Salma y Naira, interpretaron "Se fue" de Laura Pausini en su versión de bachata y tras ellos, Paul y Martin finalizaron las actuaciones con "Little green bag", una actuación divertida y con una coreografía que les hizo brillar encima del escenario.

Una vez finalizadas todas las actuaciones y con todos los concursantes en el plató, cerraban votaciones para anunciar el primer concursante expulsado de la edición 2023. Con un 54.1% de los votos, los espectadores decidieron que el concursante que debía continuar en la academia fuese Lucas. Por lo tanto, Suzete se convertía en la primera expulsada.

Mientras el jurado deliberaban, los dos artistas invitados, Vicco y Abraham Mateo cantaban "Tequiero". Y tras ellos conocimos al nómada de esta segunda semana. Los tres favoritos fueron Paul, Naiara y Marti, y con un 26.7% de los votos, Naiara se convertía en la favorita de la semana.

Llegaban así las primeras valoraciones del jurado y con ellos, los primeros expulsados y salvados de la noche. Álex, Denna, Violeta y Omar se convertían en nominados, y finalmente Denna fue salvada por sus profesores y Violeta por sus compañeros, dejando a Álex y Omar como nominados de la semana y que ya puedes votar para salvar a tu favorito en la aplicación oficial de OT.

Concluía así la segunda Gala de la edición 2023. Hoy, tras el repaso de la noche llega el reparto de temas para la próxima gala, ¡no te lo puedes perder!