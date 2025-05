Google Translate ya puede ser el traductor predeterminado de tu iPhone

Google Translate se ha actualizado recientemente con la posibilidad de poder ser el traductor predeterminado de tu iPhone en sustitución de la aplicación nativa. Una novedad que ha sido posible a causa de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea a la que Apple se adaptó con iOS 18.4, una versión que lanzó el mes pasado.

Desde hace varias versiones, tanto iOS como iPadOS incluyen una sección en el apartado de Ajustes, dentro de Apps, que permite gestionar las aplicaciones predeterminadas para diversas tareas del sistema. Sin embargo, fue en iOS 18.4 cuando se añadieron opciones específicas para Traductor y Navegación, lo que significa que ahora es posible cambiar tanto el traductor como Apple Maps.

Cómo poner Google Translate como traductor predeterminado del iPhone

Si tienes un iPhone o iPad actualizado a la última versión de iOS y iPadOS, lo único que tienes que hacer es actualizar o instalar Google Translate y luego seguir los pasos que te muestro a continuación:

Abre la app Ajustes. Toca en Apps. Entra en Apps por omisión. Toca en Traducción. Selecciona Google Translate.

Anteriormente, los usuarios tenían que usar la app Traducir de Apple para realizar las traducciones de texto, tanto a través de Siri como en las ventanas emergentes o las selecciones de texto. Gracias a la nueva actualización del Traductor de Google, esas acciones se pueden llevar a cabo con dicha app.

Aunque la posibilidad de establecer una app de Traducción predeterminada que no sea la nativa responde a la Ley de Mercados Digitales, la compañía la ha lanzado a nivel mundial y no solo en la Unión Europea. Eso significa que todo aquel que use el Traductor de Google y quiera que sea su app por defecto, ya puede hacerlo.

Este cambio no solo ofrece mayor libertad y personalización a los usuarios, sino que también refuerza el cumplimiento de las normativas de la UE. A medida que Apple continúa adaptándose a las nuevas regulaciones, es probable que veamos más ajustes similares en el futuro, ampliando las opciones de los usuarios en cuanto a aplicaciones predeterminadas. Y esta no es la única novedad que Google lanzará esta semana, ya que hoy celebrará su conferencia I/O.