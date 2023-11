'GH VIP 8' hace récord histórico de todas sus ediciones

‘Gran Hermano VIP 8’ demostró en su gala número 9 mantener un hilo de tramas sin caer en el aburrimiento ya que además de mostrar una nueva expulsión y las nominaciones, tenía lugar la repesca. El reality de Telecincoexpulsó a su octavo concursante, José Antonio Avilés, con un 85% de los votos, frente a Carmen Alcayde. Este hecho hizo que el heladero se convirtiera en el concursante eliminado con el mayor número de votos de la edición celebrity de todos los tiempos.

Tras dar el nombre del expulsado y escuchar los aplausos del público presente en plató, Marta Flich, presentadora de Mediaset y del formato, no quiso dejar pasar la oportunidad de llevar a cabo un encuentro entre Avilés y Albert Infante, exconcursante que optaba a la repesca. El enfrentamiento entre ambos no pasó desapercibido, especialmente por el de Barcelona ya que le cantó las cuarenta al andaluz echándole en cara sus maniobras, no muy limpias, dentro del concurso y llamándole ‘’sinvergüenza’’, hecho que produjo malestar a José Antonio quien amenazó con abandonar la sala de expulsión sí Infante no dejaba de calificarlo de esa manera.

Por el contrario, Albert volvió a demostrar su entereza al recordarle al heladero que él ha sido el primero en llamar así a muchos de sus compañeros por lo que ahora le tocaba a él apechugar con ese adjetivo. Tras este encuentro, el de Barcelona pasaba a ser uno de los tres concursantes elegidos para volver a convivir en la famosa casa de Guadalix. Sin embargo, aunque parecía que en esta gala el protagonismo iba a ser de Avilés, y más aún cuando negó a ejercer su trabajo confesando que no quería entrar a plató, su estrellato se vio eclipsado en un primer momento por Infante y más tarde por Pilar Llori.

Esta última, también exconcursante y aspirante a volver al reality, se reencontró con Jessica Bueno a quien no dudó en echar en cara su actitud con el que fuera su más que amigo dentro del concurso, Luitingo, además de confesarle que ya no estaba con él. Llori pidió explicaciones a Bueno sobre ciertas actitudes y roces llegando a revelar cosas ocurridas en el exterior como la declaración de sentimientos del cantante hacia la modelo sevillana. Por su parte, Jessica no daba crédito de lo que escuchaba.

‘’Te está liando una tu 'hermanito' hija. Estás totalmente cegada’’, comenzaba diciendo Pilar narrando cómo fue su encuentro con Luitingo cuando le expulsaron hasta decirle que este ‘’tiene sentimientos por ti, que le encanta estar contigo’’. La modelo quedaba en shock ante tal información. ‘’¡¿Qué?!’’, soltaba Jessica la cual continuaba escuchando todo lo que le contaba la aspirante a la repesca.

‘’¿Qué dices? ¿Cómo?. Somos dos amigos, y no puede pasar nada más. Aquí se puede malinterpretar todo, todo es más intenso…Tengo muy claro lo que siento, lo que quiero en mi vida, y paso de chorradas”, decía la sevillana para ser advertida por Llori. "A Carmen le jodió, a mí también, y ahora viene a joderte a ti también. Tienes un pedazo de hombre a tu lado y el otro es un desgraciado. Un desgraciado de los que no te puedes imaginar. Lo he pasado, que ni te lo imaginas”, decía la influencer, dejando más en shock a Jessica Bueno.

Tras este tenso momento, Luitingo, quien también se convertía en el último aspirante a volver a la casa, se encontraba con Jessica en el confesionario donde el ambiente se podía cortar con un cuchillo. “Con lo ilusionada que yo estaba con la repesca y con volver a verlo…”, decía la modelo. ‘’Pero tío, ¿Cómo has podido liarla tanto?. Si antes de ver a Pilar te hubiera visto a ti te hubiera abrazado muy contenta, no me lo imaginaba, todos estos días en la casa no pensaba otra cosa que volvieses”, continuaba diciendo.

El cantante, por su parte, quiso tranquilizarla dejando claro que son solo amigos y que rompió con Pilar porque no sentía nada hacia ella. Jessica, tras verle y escucharle, no paró de hacer hincapié en que por su parte solo van a ser amigos. En cuanto a las nominaciones, finalmente eran Carmen Alcayde, Laura Bozzo, Michael y Susana los nombres elegidos por lo que habrá que esperar una semana para saber quien será el próximo expulsado y cómo avanzará la relación entre Bueno y Luitingo. El domingo, en el 'Debate', presentado por Ion Aramendi, se descubrirá que exculpado volverá a ser concursante de pleno derecho.