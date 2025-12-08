Hackers, drones y manipulación: la nueva guerra silenciosa que retrata "Documentos TV" de RTVE

Las guerras ya no se libran solo con tanques y misiles. Ahora también se combaten con fake news, ciberataques, drones y manipulaciones masivas desde un teclado. Esta es la premisa de "Amenazas híbridas, el enemigo en la sombra", el último documental de producción propia de "Documentos TV", que se emite este martes 17 de septiembre en La 2 de RTVE, a las 23:00 horas. Una pieza que se adentra en la nueva forma de desestabilizar países sin necesidad de declarar una guerra.

Desde desinformación planificada hasta injerencia electoral y sabotajes económicos, esta nueva forma de conflicto busca sembrar el caos social, generar tensión y polarizar a las sociedades democráticas. Todo bajo una apariencia de normalidad. “Es la guerra que se libra en la sombra”, dice Kaja Kallas, una de las voces autorizadas que participan en este inquietante retrato de la geopolítica moderna.

El documental ofrece un acceso inédito al Centro Nacional de Inteligencia y recoge testimonios de expertos en ciberseguridad, miembros del CNI, militares y analistas de la OTAN y la Unión Europea. Todos coinciden en una cosa: la amenaza es real y está creciendo desde que estalló la guerra en Ucrania. Y aunque suene a película de espías, esto ya afecta a nuestra vida cotidiana.

España no ha quedado al margen. Al contrario. En los últimos años ha sido uno de los objetivos prioritarios de grupos de hacktivistas prorrusos. En 2025, una operación internacional liderada por la policía española logró neutralizar al temido grupo NoName. La llamada operación Eastwood fue una de las mayores ofensivas contra la ciberdelincuencia en Europa. Pero esto, según los expertos, es solo la punta del iceberg.

A la sombra de las pantallas y los algoritmos también operan drones que interrumpen el tráfico aéreo, cruzan fronteras o alteran el funcionamiento de infraestructuras críticas. “Esto afecta directamente a ciudadanos y empresas. Y el impacto económico es inmediato”, advierte Anders Mortensen, que conoce bien las consecuencias de este tipo de acciones en los países nórdicos.

Dirigido por Pilar Requena y realizado en colaboración con la Red de Periodismo de Investigación de la UER, este documental no solo informa: sacude la percepción de seguridad que creíamos tener. Lo que plantea "Amenazas híbridas" no es una simple advertencia, es una llamada de atención para entender que el nuevo campo de batalla es invisible, pero sus efectos son tan devastadores como una bomba.