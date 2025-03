"Hemos estado muy acomplejados": Toñi Moreno se pronuncia sobre la polémica de Ana Rosa y la andaluzofobia

Quién iba a pensar que un clip de 'Supervivientes' iba a generar tanta polémica. "Por favor, poned subtítulos. Es que no se entiende nada", eran las palabras escogidas por Ana Rosa Quintana tras el visionado de una tensa discusión de la semana pasada entre el sevillano José Carlos Montoya y el gaditano Manuel González, concursantes del programa conocidos por formar parte, junto a Anita Williams, del sonado triángulo amoroso de 'La isla de las tentaciones'.

Muchos trabajadores andaluces, sobre todo aquellos que llevan a cabo su jornada de cara al público, se han visto obligados en ocasiones a suavizar su acento para que sea más neutro. Como referente por su comunidad en el periodismo, Toñi Moreno sabe perfectamente lo que siente el andaluz cuando es discriminado. La presentadora del matinal de Canal Sur 'Hoy en día' quiso concederle unas palabras en exclusiva a El Plural para opinar sobre la controversia generada las últimas semanas.

Ha explicado los cambios de acento que va teniendo

Respecto a los típicos comentarios de "castellanízate", Moreno asegura no haber llegado a recibir ninguno. Según ella, la principal razón puede haber sido la diversidad de lugares en los que ha ido criándose a lo largo de su vida. "Nací en Cataluña y viví allí hasta los ocho años, ya luego me mudé a Andalucía y me siento andaluza. Luego también he vivido en Madrid mucho tiempo", explica.

En 2023, tras ponerse al frente de el formato 'Entre todos' de RTVE, la comunicadora recibió críticas sobre su acento, acusándola de haber suavizado su deje andaluz para salir en la televisión pública nacional. Como ella misma explica, "no lo hace de manera consciente, sino que musicalmente se va con el oído". Además, Toñi añade que le ocurre en otros contexto de su día a día, no solamente el laboral: "Cuando hablo con mi madre o mis hermanas me ‘sanluqueñizo’ porque somos de Sanlúcar".

La presentadora ha querido declararse 'abanderada' de la lucha contra su 'persecución': "Existe un mayor estigma, pero lo estamos combatiendo a fuerza de demostrar todo lo contrario. En muchas series hemos visto que estaba asociado a profesiones menos nobles, como la chacha o el señor que cuidaba del cortijo, y el catalán era el conde, el señor de la industria".

Por ello, Toñi cree que "las nuevas generaciones estamos luchando" contra la estigmatización. Como ejemplos, la comunicadora destaca que "ahí está Broncano con un acento jienense maravilloso o Roberto Leal que tiene un acento de Alcalá de Guadaira estupendo". De acuerdo con sus palabras, la gaditana opina que "los primeros que estamos luchando contra esto son los propios andaluces que hemos estado muy acomplejados en muchos momentos".

Empatiza con su compañera de profesión

Concretizando el caso de Ana Rosa Quintana, quien aseguraba que "Andalucía era su casa", Moreno cree que el error radica en una mala forma de expresarse por parte de presentadora de 'El programa de Ana Rosa'. "Yo creo que lo que dijo es que no lo entendía no porque fuera andaluz, sino porque hablaba muy rápido, y eso te puede pasar con un gallego o un catalán. Yo no me sentí ofendida ni aludida". declara Toñi.

Sin embargo, ella misma piensa que existe cierto tipo de comentarios desacertados que pueden facilitar la polémica. Entre ellos se encuentra la expresión "ponedle subtítulos", algo que según la presentadora podría ayudar a evitar más de una mala pasada. Como conclusión, Toñi Moreno afirma que la diversidad de acentos en los medios es todo un triunfo. "Yo soy partidaria de ir a más, no de ir a menos", sentencia.