La cita de una soltera en 'First Dates' con un antiguo stripper: "Parece que acaba de salir de catequesis"

Durante la última entrega de 'First Dates', Carlos Sobera se quedaba totalmente impresionado al conocer a Lola, una de las invitadas del programa. Originaria de Tarragona, la soltera acudió con un original estampado de vaca, precisamente diseñado por ella misma. "No ha muerto ningún animal, así que los animalistas, los antitaurinos, los veganos y toda esta gente, que sepan que es todo sintético", aclaró Lola.

El presentador del programa de citas de Cuatro se interesó por saber un poco más acerca de la vida de su comensal, quien había acudido al programa ya que en el amor no le había ido muy bien. "Hace que no muerdo la almohada... ni me acuerdo. Cuando estoy alegre hago el elefante porque, como veo pocas trompas últimamente...", afirmó.

Las apariencias engañan

La cita de Lola, Alberto, se caracterizó por contar con un pasado bastante inusual: fue stripper. "Lo mejor de ser stripper es conocer gente y muchas chicas. En esa época me follé a 2.000 mujeres", apuntó en su presentación el soltero, que venía de Barcelona.

Alberto en 'First Dates' Mediaset

Lola, nada más verle, le pidió que diera una vuelta para poder emitir un primer juicio acerca de su pretendiente. Sin embargo, lo que terminaría comentando detrás de cámaras no cuadraría con las expectativas del programa. "Parecía que acababa de salir de catequesis o de misa de diez. Me pareció más un seminarista que un stripper", reconoció la de Tarragona.

Mientras ambos pudieron descubrir las facetas más importantes el uno del otro, Alberto se quedó sorprendido con la personalidad de Lola, quien le resultó "un poco bruta". Ella por su parte se llevó un chasco al ir al reservado junto a su cita, ya que "le habría gustado verle la manguera".

Al final, la tarraconense no quiso tener una segunda cita con Alberto: "Como amigo lo que quieras, pero ya está. No ha habido química aquí". Él estuvo de acuerdo con Lola y no quiso volver a quedar.