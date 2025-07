Un influencer intenta comer gratis en un restaurante y recibe esta respuesta: “Igual no me has entendido bien”

¿Qué es un influencer o creador de contenido? Nadie sabía responder a esta pregunta hace una década y ahora es el pan de cada día. Todo comenzó con aquellos que empezaron a subir vídeos a YouTube y ha llegado hasta la actualidad. Ahora hay una gran cantidad de personas, especialmente jóvenes, cuyo trabajo está dedicado a subir publicaciones a distintas redes sociales como Instagram o TikTok mostrando su día a día, experiencias, rutinas y mucho más.

Su labor, aunque muchas veces es criticada, es muy seguida y cada vez más personas ven su contenido, que es muy diverso, ya sea de manera permanente o puntual. Algunos de ellos buscan aprovechar esa situación y sacar beneficio económico gracias a su imagen. Esto lo buscó un creador de contenido, del que no se revela su nombre, en una conversación de Instagram de la que Jesús Soriano, conocido en redes sociales por su cuenta de 'Soy Camarero' en 'X', publicó una captura de pantalla que ha generado mucho debate.

La propuesta de un influencer a un restaurante

Muchos creadores de contenido publicitan restaurantes y este buscaba hacer algo similar y envío la siguiente propuesta al restaurante Il taroncello, Alzira (Valencia), cuyo nombre revela Jesús: "Podemos ir a comer un día a comer en familia y a cambio haría stories y reels (dos tipos de vídeos en Instagram) para que os conozcan mis seguidores. ¿Qué os parece?", proponía el creador de contenido anónimo. En resumen, quería comer gratis a cambio de publicidad.

La respuesta más contundente

Esto se realiza en algunas ocasiones por interés de ambas partes, ya que a un establecimiento le puede interesar si la persona es muy famosa debido a la visibilidad que le puede llegar a ofrecer ese contenido pese a no obtener rédito económico por la comida. Sin embargo, la respuesta fue totalmente sorprendente hasta para el influencer: "¿Te paso los precios de la carta?". El establecimiento dejó claro que estaban encantados en recibirle, pero que iba a pagar como cualquier otro cliente.

"¿Para qué?", respondió el creador de contenido. No entendía nada: "Igual no me has entendido o no me he explicado bien". Volvió a intentar explicarlo: "¿Iríamos a comer o cenar (gratis) y a cambio yo os hago publicidad a vosotros (gratis)", afirma enfatizando en la palabra gratis. Incluso daba por hecho el desconocimiento del restaurante: "Por eso se llama colaboración". El restaurante ignoró esos tres mensajes y el creador de contenido insistió: "¿Al final os interesa?".

Debate en redes sociales

Jesús Soriano fue claro en el texto que acompaña a la captura de pantalla: "Me encanta la respuesta del restaurante". Algunos usuarios estaban de su lado: "Yo publicaría los nombres de los restaurantes. Gente que pone en su sitio a estos parásitos de influencers, se merecen que vayamos a consumir a sus locales". En la respuesta Jesús le dijo el nombre. Sin embargo, otros dudaban: "Dependiendo de quien venga la propuesta al restaurante le vendría bien. Si Aitana, Bisbal o Ibai te hacen publicidad de tu restaurante creo que te saldría hasta barato invitar a comer. Pero ya te digo que todo depende de quien venga esa propuesta".

"Hate watching", la nueva forma de ciberacoso que preocupa a los influencers

Los creadores de contenido no siempre son queridos y hay una tendencia que muestra ese odio. El "hate watching" es un fenómeno que se extiende por las redes sociales y que consiste en crear comunidades que básicamente se dedican a criticar a un personaje o un influencer por lo que hace en esas mismas redes, algo que crea una preocupación cada vez mayor en los creadores de contenido. Así lo ha explicado a EFE la profesora de la Universidad Internacional de La Rioja Arantxa Vizcaíno, que ha realizado una investigación sobre este fenómeno en la que ha entrevistado a personas que tienen millones de seguidores en las redes.

Hace décadas, explica, ya existían comunidades de personas que se dedicaban solo a criticar series de televisión o programas que "supuestamente no veían", de ahí el nombre de "hate watching" una expresión ingresa que une las palabras odio y visionado. Ahora "se ha trasladado a las redes sociales" y "aunque lo más fácil es no seguir a alguien que no te genera ideas positivas, la realidad es que hay comunidades enteras de gente unida por el odio a un perfil, a una marca, a un personaje, solo para criticarlo" algo que "tiene un punto absurdo", admite.

