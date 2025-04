Iker Jiménez se moja sobre los rumores de las pirámides de Egipto: "Tengo que ser honesto..."

Todos nos hemos llegado a hacer esa pregunta, y si no es así es porque otra persona nos la ha formulado directamente. ¿Cómo se construyeron las pirámides de Egipto? Si bien los historiadores expertos en la materia llevan décadas reinterpretando el mecanismo de construcción de estas tumbas milenarias, los hay que prefieren ir un paso más allá y pensar en todo tipo de hipótesis.

Sin embargo, últimamente son muchos los que aseguran que los mausoleos de Keops, Kefrén y Micerinos poseen una gran base no visible, haciendo que sus verdaderas formas dejen de ser pirámides para convertirse en obeliscos sepultados por la arena. Para Iker Jiménez, no hablar de esta hipótesis le era imposible, por lo que el presentador de 'Cuarto Milenio' se ha dirigido a la audiencia para zanjar de una vez por todas lo que podría ser uno de los mayores hallazgos de la historia de la humanidad.

Una reflexión transparente

Jiménez clausuraba la entrega de anoche con una reflexión acerca de este revuelo mediático. "Tengo dos opciones, alimentar eso (refiriéndose a la teoría anteriormente mencionada) y decirles que es maravilloso y que estamos a punto de la gran noticia, y que estas pirámides eran maquinaria para la conexión ancestral, que había un secreto de otro mundo ahí…" comenzaba explicando el presentador, quien para sorpresa de los telespectadores procedía a decir que esta hipótesis "no es realmente lo que piensa".

Pirámides de Egipto National Geographic

"Tengo que ser honesto conmigo mismo y con ustedes", aclaraba, dejando claro que entendía ese punto de vista pero que no lo compartía. "Yo no estoy aquí para que ustedes escuchen lo que muchos desean que se escuche, sino para decirles la experiencia que he tenido. Para mí sería más cómo alimentar ese misterio, pero, por lo que yo conozco, me parece muy difícil, imposible, lo que se está contando", señalaba el periodista, zanjando de una vez por todas los rumores sobre su posicionamiento acerca de este fenómeno.

Para concluir, Jiménez mencionó que "el misterio empieza a ser por qué se cuenta lo que se cuenta y por qué todos los medios del mundo hablan de ese fantástico hallazgo de esas pirámides, del cual no tenemos nada". De esta manera, desde 'Cuarto Milenio' se invitó a reflexionar a la audiencia acerca del tema.