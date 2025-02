Mónica Cruz recurrió a Iker Jiménez por una presencia en su casa: "Sabía que había alguien"

Mónica Cruz se sentó anoche en el late night de los martes de RTVE, "Late Xou con Marc Giró", en el que repasó su trayectoria encimas de los escenarios y platós de televisión, dejando también alguna anécdota llamativa que levantó la curiosidad de los allí presentes. Una de ellas tuvo un protagonista inesperado, un experto en fenómenos paranormales, que recibió el aviso de socorro por parte de la hermana pequeña de Penelope Cruz, que aseguraba "tener una presencia en su hogar, pero no sabía de quién se trataba hasta la llegada de Iker Jiménez y Carmen Porter".

La familia le protege en el más allá

Mónica Cruz destacó durante la entrevista que es muy supersticiosa, llegando hasta el punto que si en un lugar le va estupendamente, va al mismo servicio a hacer sus necesidades que fue el primer día que piso ese lugar. Esto no quedó y destacó convivir con una presencia en su hogar, llegando a llamar a dos grandes expertos en el tema como son Iker Jiménez, presentador en Cuatro de "Cuarto Milenio" y "Horizonte" junto a su mujer Carmen Porter.

Mónica Cruz relató su experiencia con una presencia en su hogar: "Ella va y viene", dijo entre risas. "Uno siente esas cosas y yo sabía qué pasaba, que había alguien que quería que yo supiera que estaba ahí". Contó que, una mañana, notó que la estaban mirando y decidió descubrir quién era: "Quería saber quién era". Para ello, contactó con Iker Jiménez y su equipo. "Vino Aldo Linares, que trabaja con Iker, y él nunca había estado en mi casa, ni me conocía", explicó. Al llegar, "subió la escalera y justo miró a la ventana, que era donde yo notaba que me miraban". Luego, Linares le reveló que "era una presencia femenina, y dijo cosas que explicaban que era mi abuela". Cruz quedó impactada al escuchar el mensaje: "Me dijo cosas bonitas, como que las mujeres se tenían que ayudar y que venía para ayudarme con la crianza de mi hija". Además, recordó que su hija, que entonces tenía tres años, evitaba entrar en una habitación de la casa: "Curiosamente, decía que no quería entrar en esa habitación porque a veces le hacían cosquillas", espetó finalmente la actriz nacida en Alcobendas.