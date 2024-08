John Leguízamo atiza a Hollywood: "No continuemos blanqueando nuestras entregas de premios"

En una nueva demostración de su firme postura frente a la falta de representación en Hollywood, John Leguízamo ha vuelto a levantar la voz, esta vez a través de una carta abierta publicada en una página completa del New York Times. Con la temporada de premios en marcha y las votaciones para los 76º Premios Primetime Emmy ya cerradas, el actor y comediante ha hecho un llamado urgente para que la industria del entretenimiento abrace de una vez por todas la diversidad y la inclusión.

Leguízamo, conocido por su versatilidad en papeles que van desde la voz de Sid el perezoso en "Ice Age" hasta su aclamada interpretación en "The Menu", ha sido un defensor constante de la representación latina y de otras minorías en la pantalla. En su carta, comienza con un claro "Querido Hollywood", una apelación directa que no deja lugar a dudas sobre la gravedad de su mensaje. "Por favor, que este sea el año en que finalmente abracemos el cambio", escribe. "El año en que realmente encontremos la equidad y veamos a artistas de color representados no solo en una categoría, sino en TODAS las categorías".

El tono de Leguízamo es tanto reflexivo como desafiante. Reconoce el cansancio que muchos sienten al hablar de inclusión y diversidad, pero subraya que este cansancio no es compartido por aquellos que todavía están esperando ser incluidos. "Sé que están cansados de escuchar palabras como 'inclusividad' y 'diversidad'", dice, pero insiste en que el camino hacia un Hollywood más justo y equitativo es simple: reconocer y celebrar el talento de cientos de artistas no blancos que, a pesar de las barreras, han logrado una grandeza que merece ser reconocida.

La carta no se queda solo en la denuncia, sino que también propone un cambio. Leguízamo insta a que esta temporada de premios sea el catalizador de una nueva era en la que las entregas de premios reflejen la verdadera diversidad de la sociedad. "No continuemos blanqueando nuestras entregas de premios", pide. Su objetivo es inspirar a la próxima generación de artistas minoritarios a ver un reflejo de sí mismos en esos escenarios y pensar: "Si ellos pueden, tal vez yo también pueda".

Además de la carta, Leguízamo ha usado sus redes sociales para amplificar su mensaje. En una publicación reciente, refirió que los blancos representan solo el 58.9% de la población estadounidense, pero están "sobrerrepresentados en los puestos más altos en todos los ámbitos". Desde la tecnología hasta Hollywood, estos son los que toman las decisiones que moldean la cultura y la sociedad. "América es mejor cuando es inclusiva. Es más rentable. ¡Es más creativa! No nos rindamos", escribió. "Yo sigo siendo consciente. ¿Y tú?"

La carta de Leguízamo, firmada como "Escritor, Actor, Productor, Director y colombiano-estadounidense que nunca dejará que nadie le diga 'no'", llega en un momento crucial para la industria del entretenimiento. Con las nominaciones para los Emmy ya anunciadas y la ceremonia programada para el 15 de septiembre, el llamado del actor podría influir en una mayor consideración de artistas subrepresentados en esta temporada de premios. En definitiva, Leguízamo no solo atiza a Hollywood, sino que pone sobre la mesa un manifiesto que podría ser el inicio de un cambio necesario y largamente esperado.