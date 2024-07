Estos son los sorprendentes mejores libros del siglo XXI para el New York Times

Resulta que, con motivo de que nos acercamos a cumplir el cuarto de siglo (¡qué viejos estamos!), The New York Times ha confeccionado una lista con los 100 mejores libros de lo que llevamos del XXI. Para ello, el periódico estadounidense, ha contado con más de 500 escritores y lectores reconocidos como Stephen King, Karl Ove Knausgaard, James Patterson o Sarah Jessica Parker (sí, la actriz de 'Sexo en NY').

Que nunca llueve a gusto de todos, está claro: que lo pregunten en Murcia. Que leemos estas listas con la escopeta cargada, deseando polemizar, también. Pero que a la hora de hacer estos rankings prima más lo político que lo literario, es evidente. Por tanto, no cabe sorprenderse de que el top3 esté copado por sendas autoras, mujeres.

No vamos a poner en cuestión la calidad literaria de Elena Ferrante, medalla de oro con su novela 'La amiga estupenda', arranque de una tetralogía tan vendida en nuestro país. Y, oye, que lo mismo se puede marcar un Carmen Mola y tras el seudónimo desenmascararse Roberto Saviano, Mario Calabresi y Alessandro Baricco.

Pero sí podemos hacer planear la sombra de la duda sobre la número dos de la lista, Isabel Wilkerson, con su 'The Warmth of Other Suns', donde narra la historia de la migración afroamericana del sur al norte de los Estados Unidos. No la cuestionamos por aquello de la interseccionalidad (mujer y de piel negra), que también; sino, principalmente, porque el libro no ha sido traducido al castellano. Y la lengua de Shakespeare uno la controla sólo hasta el nivel de poder medio ligar con una guiri una noche en El Palmar.

Al menos la novela a la que el NYT concede la medalla de bronce sí podemos leerla en nuestro idioma (publicada por Destino). Se trata de 'En la corte del lobo', de Hilary Mantel, en la que la desaparecida escritora inglesa se enfoca en la figura histórica de Thomas Cromwell, el plenipotenciario ministro de Enrique VIII que acabó decapitado ante la Torre de Londres.

¿Pero acaso son estos tres libros mejores que 'La fiesta del chivo', de Mario Vargas Llosa, o que cualquiera de la trilogía 'Tu rostro mañana', de Javier Marías, o que 'Sumisión', de Houllebecq, o que 'Elizabeth Costello', de Coetzee? Pues humildemente no lo creo. Pero, claro, los 500 electores del NYT, seguro que más cualificados que el menda, no consideran ninguno de estos títulos entre los 100 mejores del siglo XXI. No hay ningún autor o autora española, ya se lo adelanto.

Eso sí, cabe el consuelo patrio de que está ahí, en el puesto sexto, la monumental y desértica novela póstuma del chileno Roberto Bolaño, '2666', que escribió entre Blanes y Barcelona. 'Los detectives salvajes', un libro mucho más abarcable y que se lee mejor, también la encontramos en la lista, en el número 38.

A destacar también el top5 de 'Las correcciones', de Jonathan Franzen, un novelón, publicado aquí por Salamandra, con el que el autor de Illinois demuestra seguir doradamente enfebrecido en busca de la gran novela americana. Además, cabe mencionar, por supuesto, 'La maravillosa vida breve de Óscar Wao', en 11º lugar, del dominicano Junot Díaz, que nos encandiló allá por 2008, cuando Mondadori la trajo a la madre patria.