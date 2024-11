Jon Snow sigue vivo en HBO

Poniente no tiene intención de desaparecer, y HBO planea mantener el universo de "Canción de hielo y fuego" en primer plano con nuevos títulos y formatos. Mientras "La Casa del Dragón" sigue siendo la punta de lanza de la franquicia y prepara su próxima temporada, el horizonte se amplía con una esperada segunda serie de la era Targaryen, "El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante", que verá la luz en 2025. Pero estos no son los únicos planes: el futuro de la saga podría dar el salto al cine, y el proyecto sobre Jon Snow podría no estar tan muerto como parecía.

Casey Bloys, CEO de HBO y Max, confirmó el interés de Warner Bros. en llevar la historia de Poniente a la gran pantalla, aunque sin dar detalles sobre su dirección o argumento. Según Bloys, Warner Bros. está evaluando ideas y explorando si alguna historia tiene el peso suficiente para llegar al cine y convertirse en una épica visual. Aunque aún no está claro el enfoque que tomará el film, algunos rumores apuntan a la posible historia de la Conquista de Aegon como tema central.

Otra sorpresa llegó con el posible regreso de Jon Snow. Aunque el mismo Kit Harington comentó que el proyecto había quedado descartado, Bloys dejó la puerta abierta diciendo que podría haber un intento más de llevarlo adelante. Sin dar detalles específicos, su comentario alimenta la esperanza de los fans que desean ver más del icónico personaje.

A nivel creativo, George R.R. Martin seguirá implicado en los futuros proyectos de Poniente, incluyendo esta potencial película. A pesar de las tensiones surgidas entre el escritor y HBO tras las críticas hacia la adaptación de "La Casa del Dragón", el vínculo entre la cadena y el autor sigue intacto. Bloys compara la relación con un “matrimonio creativo” que, aunque difícil en momentos, continúa avanzando con la vista puesta en nuevos desafíos.

Pese a los retos y las altas expectativas, HBO y Martin mantienen una alianza sólida. Bloys destacó que la aportación de Martin sigue siendo “fundamental” para que estas producciones continúen innovando en la pantalla. Para los seguidores de "Juego de Tronos", las posibilidades de explorar nuevos territorios en Poniente y ver historias inéditas en la gran pantalla son motivo suficiente para seguir atentos a cada nuevo movimiento en Westeros.