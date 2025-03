Juan del Val, sobre la absolución de Dani Alves: "Genera un precedente peligroso..."

La absolución de Dani Alves del delito de agresión sexual del que estaba acusado ha encauzado la mayoría de guiones y escaletas de la parrilla televisiva. Si bien ha habido programas que se han encargado de comentar las reacciones de figuras relevantes en nuestro país, como las declaraciones de María Jesús Montero, ha habido espacios en los que los mismos colaboradores han querido opinar sobre el caso.

Un ejemplo de ello era 'La Roca', el formato de La Sexta presentado por Nuria Roca. Mientras se ponía el foco de atención en la noticia, el escritor y colaborador Juan del Val ha compartido su opinión acerca de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de absolver al futbolista.

Los peligros que conlleva

Del Val comenzando haciendo énfasis en que no era un experto en materia jurídica y que iba a intentar evitar opinar de cómo se había llegado a esa decisión. "Lo primero, creo que hay que tener muchísimos más conocimientos jurídicos para entender esa discrepancia entre un tribunal y otro y saber qué pasa con el siguiente, por lo tanto, yo no me voy a meter ahí".

A continuación, el autor de 'Bocabesada' comentó que nadie estaba presente el día de autos, por lo que "se alegraba mucho de que se pusiera en valor la presunción de inocencia". Sin embargo, como más tarde explicaba, había algo que le dejaba de cuadrar, y era el retroceso que suponía esta absolución a la hora de "animar a las mujeres a que denunciasen delitos reales".

"Si cuando se cierra una puerta no se sabe qué está pasando, pues, hombre, debe prevalecer la presunción de inocencia. Pero, es que, claro, en que en 20 minutos yo puedo cambiar mi opinión varias veces", añadía el colaborador. Para concluir, Del Val sentenciaba con el siguiente ejemplo: "Y, perdonarme el término, si alguien no revienta a una mujer, donde haya pruebas forenses inequívocas, donde esto ha sucedido así, me parece que lo tiene muy difícil la mujer y esto no es poner en cuestión esta sentencia que estará argumentadísima, además, hay dos juezas progresistas, que yo no lo pongo en duda, pero esto me lleva a pensar que genera un precedente peligroso para que las mujeres denuncien".