Las legendarias Hermanas Kessler fallecen el mismo día tras una decisión pactada

Alice y Ellen Kessler, las icónicas gemelas alemanas, fallecieron el mismo lunes 17 de noviembre de 2025 a la edad de 89 años en su residencia de Grünwald, Múnich. El deceso no se debió a causas naturales, sino a un acto voluntario y planificado. Ambas se acogieron a la legislación de suicidio asistido vigente en Alemania, ejecutando un final simétrico que honra la absoluta simbiosis de sus vidas.

Este acto de autonomía fue la consecuencia de una promesa largamente mantenida. Las hermanas habían profesado en multitud de ocasiones su intención de "no vivir la una sin la otra", temiendo el deterioro de la vejez y la consiguiente dependencia física. La policía ha confirmado que el desenlace fue voluntario y pacífico, descartando cualquier intervención de terceros. "Somos una sola persona en dos cuerpos, y nos iremos juntas", fue la premisa que guio su decisión final.

Nacidas en 1936 en Sajonia, el destino de Alice y Ellen fue un periplo que las llevó de la Alemania Oriental (RDA) al estrellato global. La eclosión de su fama se produjo en el Lido de París, donde se erigieron en las principales figuras de las Bluebell Girls. Eran un símbolo de la liberación y la elegancia de los años 60, reconocidas por su esbelta figura y la sincronía casi milimétrica de su baile. Este prestigio se afianzó al representar a Alemania en Eurovisión 1959 con la canción 'Heute Abend wollen wir tanzen geh'n'.

No obstante, su máximo apogeo lo alcanzaron en Italia, donde se convirtieron en las grandes vedettes de la televisión pública (RAI), protagonizando destacados shows de variedades. Su presencia era sinónimo de glamour y marcó tendencia. Su carrera cruzó el Atlántico, incluyendo apariciones en el show de 'Ed Sullivan' y créditos en filmes como 'Los jóvenes turcos', compartiendo escena con grandes figuras del cine europeo y estadounidense.

El vínculo personal de Alice y Ellen era tan profundo que trascendía lo familiar; vivieron juntas casi toda su vida y nunca tuvieron hijos. La disposición testamentaria del dúo ha cerrado este capítulo con igual unidad: pidieron que sus cenizas fuesen fundidas en un único cofre, para reposar junto a las de su madre. Además, su patrimonio será destinado a diversas organizaciones benéficas, incluyendo UNICEF y Médicos Sin Fronteras, sellando un legado de lealtad, arte y una autonomía ejercida hasta el último aliento.