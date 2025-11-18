AMC Networks enciende la Navidad con 400 horas de contenido y anuncia el lanzamiento exclusivo de AMC Western

AMC Networks International Southern Europe (AMCNISE) ha revelado su ambiciosa estrategia de programación para finales de 2025 e inicios de 2026, destacando un gran especial navideño, el lanzamiento de un canal temático único y una fuerte apuesta por las series originales de su servicio de streaming AMC+.

'Tu Navidad': Un Festín Televisivo con Más de 400 Horas de Contenido

Bajo el nombre 'Tu Navidad', AMC Networks ha diseñado un especial con más de 400 horas de contenido para que cada espectador encuentre su celebración ideal. La programación, que se extenderá durante todo diciembre y hasta la segunda semana de enero, abarca una gran diversidad de géneros:

Ficción y Aventura: Canal Hollywood se convierte en el destino familiar con las sagas completas de 'Harry Potter' y 'Animales Fantásticos' . VinTV incorpora el nuevo contenedor 'Cine Vin' con éxitos de los 80 y 90 como 'Hook (El Capitán Garfio)'.

Thrillers Nórdicos y Terror: AMC estrenará la segunda temporada de 'Muerte bajo cero' y SundanceTV hará lo propio con el thriller 'Puños de hielo' . Para los amantes de las emociones fuertes, DARK presenta el atípico 'Calendario Darkviento' .

Gastronomía y Decoración (Canal Cocina y Canal Decasa): El chef Michelin Manuel Costiña estrena 'Pasión por el pescado' . Además, llegan programas de producción propia como 'Tus plantas decoran: Navidad' y 'Celebrar en Navidad' .

Documentales Inesperados: Canal HISTORIA estrenará la tercera temporada de 'Los juguetes que cambiaron el mundo'. AMC CRIME ofrece la cara más oscura de las fiestas con el especial 'Ho, ho, Homicidios', dedicado a crímenes navideños.

Antonio Ruiz, director general de AMC Network Gerardo Granda

Nace AMC Western: El Único Canal Premium 100% Wéstern

Como primicia, la compañía ha anunciado el lanzamiento de AMC Western en febrero de 2026. Este será el único canal premium en España y Portugal dedicado íntegramente al género wéstern, ofreciendo una producción cinematográfica que va desde los orígenes del celuloide hasta la actualidad.

Contenido Épico: La programación incluirá clásicos de la edad de oro de Hollywood, Eurowesterns (incluidos los Spaghetti Westerns y rodajes en España), y producciones recientes.

Títulos Imprescindibles: Los aficionados podrán disfrutar de obras maestras como 'Dos hombres y un destino' , 'Hasta que llegó su hora' de Sergio Leone, 'Pasión de los fuertes' de John Ford, y 'Pat Garrett y Billy el Niño' .

Disponibilidad: El canal estará disponible en las principales operadoras de pago como Vodafone, Orange, Movistar, Jazztel, Yoigo, Euskaltel, MásMóvil, DIGI, Avatel, R, Telecable, Pepephone, LOWI, PTV Telecom, Cable Local y Tivify, además de en Amazon Prime Video a través de AMC CHANNELS.

AMC+ Refuerza su Catálogo con Series Originales de Alto Calado en 2026

El servicio de streaming AMC+ también ha desvelado sus bazas para el próximo año, con una clara orientación hacia las grandes producciones originales: