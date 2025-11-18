Juan del Val responde indignado las "faltas de respeto" de Bob Pop: "Esto no es una crítica"

El reciente triunfo de Juan del Val en el Premio Planeta 2025 con su novela 'Vera, una historia de amor' generó una ola de críticas, a pesar de lo cual el escritor asegura que no le preocupan, aunque sí se ha mostrado duro contra lo que él denomina la "corriente de odio" destinada a desacreditar su labor. Del Val, junto a la finalista Ángela Banzas, visitó 'Aquí Catalunya' de la Cadena SER para abordar sus respectivas obras, revelando que para él la escritura es una "pulsión desde que era niño" y para Banzas, una "necesidad vital". Sin embargo, el foco principal de la entrevista se desvió hacia las demoledoras declaraciones previas de Bob Pop en 'Hoy por Hoy', donde insinuó la falta de mérito en estos galardones, calificándolos de acuerdos preestablecidos y no de premios a los que se opta libremente. Al escuchar las palabras del crítico, Del Val reaccionó con un visible enfado, tachando su comentario de "falta de respeto" y "lamentable", señalando que este desprecio no es hacia el autor, sino hacia el editor y, fundamentalmente, hacia el lector. Para Del Val, menospreciar a la audiencia que compra y disfruta su obra equivale a tildar al público de "idiota", lo que, en su opinión, solo evidencia la necedad del propio detractor.

Juan del Val pide respeto para los lectores

Juan del Val centró su réplica a Bob Pop en la defensa de la autonomía del lector, argumentando que la crítica del autor es en realidad una censura hacia las elecciones del público. Según el colaborador de televisión, el éxito de una novela no depende únicamente de su "calidad", sino de múltiples factores, siendo crucial el entendimiento de que la audiencia "no es gilipollas". La gente, subraya Del Val, tiene plena capacidad para disfrutar y adquirir tanto a autores clásicos como Faulkner como a escritores contemporáneos como Sonsoles Ónega o él mismo, sin que una elección invalide a la otra. El verdadero "idiota" es quien descalifica al público por sus gustos. Ángela Banzas, por su parte, aunque reconoció escribir por un interés personal y con la intención de conectar con otros, coincidió con Del Val en el hartazgo hacia la crítica destructiva. Ella acoge bien las críticas constructivas, pero lamenta que a menudo el comentario se convierta en una forma de "ensañamiento", desvirtuando la vocación que impulsa a los autores. Este cruce dialéctico pone de manifiesto la tensión constante entre la popularidad y el reconocimiento en un certamen tan lucrativo como el Planeta, dotado con un millón de euros para el ganador.