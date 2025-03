María Patiño sufre un problema de salud días antes de dar el salto a TVE con su nuevo 'Sálvame'

María Patiño, una de las periodistas más reconocidas de la televisión española, ha sorprendido a sus seguidores al compartir una imagen de su rostro afectado por un flemón. La inflamación ha cambiado por completo su apariencia, hasta el punto de que muchos aseguran que "no parece ella". El problema de salud ha obligado a Patiño a ausentarse de la última emisión de su programa, 'Ni que fuéramos Shhh', en el que participa junto a Belén Esteban y Javier de Hoyos. Durante una conexión en directo desde su casa, la presentadora gallega ha mostrado el impacto del flemón en su rostro, dejando sin palabras tanto a la audiencia como a sus compañeros.

Desde el pasado lunes, María Patiño había comentado que tenía molestias debido a un flemón, pero la situación ha empeorado con el paso de los días. La hinchazón en su cara se ha hecho tan evidente que el martes y el miércoles no ha podido acudir al plató de TEN. Su compañero Javier de Hoyos, en un intento de rebajar la tensión, ha utilizado el humor para describir el aspecto de Patiño: "Ayer tenía un flemón y se le inflamó la carita, parecía una ardillita", ha bromeado el periodista. Por su parte, Belén Esteban ha mostrado su preocupación y ha destacado que la ausencia de María Patiño no era habitual: "Yo no quiero decir nada, pero para que María no venga… tiene que ser grave"

María Patiño con un flemón en 'Ni que fuéramos Shhh' TEN

A pesar de su estado, la presentadora ha querido participar en el programa mediante una llamada en directo. Durante la conversación, David Valldeperas, director del espacio, le ha pedido que compartiera con la audiencia una imagen de su rostro. Finalmente, Patiño ha accedido y ha mostrado su cara visiblemente hinchada por la infección, lo que ha causado un gran impacto entre sus seguidores.

[[H3:El final de ‘Ni que fuéramos Shhh’ y el futuro de Patiño en TVE]]

La conexión con María Patiño no solo ha servido para actualizar su estado de salud, sino también para abordar una noticia importante: el final de 'Ni que fuéramos Shhh'. El programa de TEN y Canal Quickie se despedirá el próximo 27 de marzo, coincidiendo con el fichaje de Patiño y Belén Esteban por TVE. Ambas formarán parte del nuevo magacín de La 1, 'La familia de la tele', que se estrenará en abril y contará con otros rostros conocidos como Aitor Albizua e Inés Hernand.

Carlota Corredera, presentadora de 'Tentáculos' TEN y Canal Quickie

Por otro lado, TEN ya ha anunciado el estreno de 'Tentáculos', un nuevo programa presentado por Carlota Corredera que abordará temas del corazón y sucesos de actualidad. Se espera que algunos miembros de 'Ni que fuéramos Shhh' puedan sumarse a este nuevo espacio. Mientras tanto, la audiencia sigue pendiente de la evolución de María Patiño, esperando su pronta recuperación para verla de nuevo en la televisión.