El momento en que Letizia "entrevistó" a Carlos Alsina en Chiva

Durante su visita a Chiva, Valencia, para apoyar a las víctimas de la reciente DANA, los Reyes Felipe y Letizia compartieron momentos de cercanía con los vecinos y representantes de los medios de comunicación. Entre ellos, destacó un intercambio con Carlos Alsina, periodista de Onda Cero, que se convirtió en una casi-entrevista inesperada por parte de la Reina.

Tras preguntar qué mensaje llevaban los Reyes, Alsina recibió una respuesta reflexiva de Letizia: "Escuchar, compartir, estar con ellos, mantener la atención constante. No debe nunca caer", explicó mientras atendía a una vecina mayor que requería su atención. Sin embargo, lo que sorprendió al periodista fue el giro de la conversación: Letizia le preguntó con toda naturalidad: "¿Tú cómo llevas el programa? ¿Tú cómo estás?".

Un tono cercano y espontáneo

La respuesta de Alsina no se hizo esperar: "Estoy escuchando, que es a lo que llevo viniendo estas semanas. Los estados de ánimo cambian, aunque sigue habiendo mucho dolor bajo los corazones de estas personas, como ustedes bien saben". Lejos de quedarse en un simple intercambio protocolario, la Reina continuó interesándose: "¿Vas a volver más veces?", a lo que el periodista contestó: "En eso estamos, sí, en que no se olvide".

La conversación fluyó con una naturalidad inusual en este tipo de encuentros. Letizia remató el diálogo expresando su reconocimiento al trabajo de Alsina y su equipo: "Me alegro mucho de verte. Enhorabuena a todo tu equipo y a ti en particular por todo lo que habéis hecho y a todos los medios de comunicación".

El Rey Felipe VI también participa

El Rey Felipe, siempre diplomático, también tuvo palabras para Alsina. A la pregunta sobre si las instituciones deberían pedir disculpas por la gestión inicial de la catástrofe, el monarca respondió: "Creo que hay que estar cerca de los ciudadanos en todo momento, sufriendo con ellos y apoyándoles para que salgan adelante".

Los monarcas dejaron claro su compromiso de volver para seguir apoyando a la comunidad afectada.

"Ella me entrevistó a mí"

Al terminar el encuentro, Alsina comentó en tono jocoso durante su intervención en "Espejo Público": "No la he entrevistado yo a ella, me ha entrevistado ella a mí". Una frase que resume a la perfección el ambiente cordial y cercano de este singular intercambio que humaniza a los Reyes en su labor de apoyo a los ciudadanos.