Movistar Plus+ International acelera su internacionalización con alianzas clave para sus series originales

Movistar Plus+ International ha aprovechado su presencia en la quinta edición de Iberseries & Platino Industria 2025 para reafirmar su estrategia global con nuevos acuerdos de distribución y coproducción que consolidan el recorrido internacional de sus series originales.

La división nació en 2022 con el objetivo de impulsar la venta y difusión de las producciones de Movistar Plus+ en mercados internacionales, además de fomentar coproducciones con socios estratégicos. En este marco, se han anunciado colaboraciones con plataformas y operadores de Europa, Latinoamérica y Asia, que confirman la creciente proyección de la ficción española.

Uno de los principales aliados es ARTE France, que participa en la coproducción de 'Matar a un oso', creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, y en 'Anatomía de un instante', la serie de Alberto Rodríguez que llegará a España el 20 de noviembre. Además, el canal cultural europeo estrenará 'Los años nuevos' de Rodrigo Sorogoyen, y ya cuenta en su catálogo con títulos de éxito como 'La Mesías' y 'Querer'.

En Latinoamérica, Movistar Plus+ ha cerrado un acuerdo con Disney+, que distribuye 'Los sin nombre' y 'Marbella' en todos los territorios de la región. A ello se suma la alianza con el servicio de televisión y streaming Flow, que ofrece producciones como 'Galgos', 'Querer' y 'Segunda muerte' en Argentina, Uruguay y Paraguay.

En Europa, la expansión incluye plataformas como RaiPlay en Italia, que estrenó con éxito 'Los años nuevos'; Walter Presents en Reino Unido, que ya ofrece 'Hierro', 'Marbella' y 'Segunda muerte'; Cinobo en Grecia, con títulos como 'Antidisturbios', 'Apagón' o 'La canción'; NOS Lusomundo en Portugal, que ha adquirido 'La Mesías' y 'Marbella'; además de operadores como My Movies One en Italia, LRT en Lituania y TRT en Turquía.

La gran novedad llega desde Asia, un mercado tradicionalmente complejo para el audiovisual europeo. Movistar Plus+ International ha cerrado un acuerdo histórico con LG en Corea del Sur, cuyo servicio de streaming ya ofrece series como 'Antidisturbios', 'Apagón', 'Bellas Artes', 'El hijo zurdo', 'Galgos', 'Hierro', 'La Mesías' y 'Sentimos las molestias'.

Con estos acuerdos, Movistar Plus+ International no solo amplía el alcance de sus producciones originales, sino que refuerza la imagen de la ficción española como un producto competitivo y de calidad en la escena internacional, abriendo el camino para proyectos cada vez más ambiciosos y globales.