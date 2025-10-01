Luis Zahera cuenta en ‘El Hormiguero’ el problema de salud que le obligó a suspender el rodaje de ‘Animal’

Luis Zahera se encuentra en plena promoción de ‘Animal’, la nueva serie española de Netflix que se estrena este viernes 3 de octubre y que supone su primer papel protagonista en la plataforma. Sin embargo, el actor gallego confesó en su visita a ‘El Hormiguero’ que el rodaje no fue sencillo y que incluso tuvo que detenerse durante unos días por un problema de salud que le llevó al hospital.

“De un día para otro dejé de mear”, relató Zahera ante un sorprendido Pablo Motos, que escuchó con atención cómo el intérprete vivió uno de los episodios más incómodos de su vida. Al llegar al hospital, los médicos le colocaron una sonda que le acompañó durante diez días: “Duermes con una bolsa, que es lo más desagradable. Es como un pequeño cadáver que se va llenando de meo, y ese meo se enfría…”.

El protagonista de ‘Entrevías’, ‘El reino’ o ‘Vivir sin permiso’ reconoció que la situación fue tan grave que tuvo que suspender varios días de rodaje: “Colapsé. Me dio mucha tristeza porque fastidias a todo el equipo”. Además, confesó que tras el episodio se ha vuelto “más miedoso”, temiendo que pueda repetirse en futuros proyectos.

Zahera trató de quitar hierro al asunto con su habitual sentido del humor, llegando a bromear: “¡Creo que no voy a volver a ‘El Hormiguero’!”. Aun así, explicó que solo un 10% de los hombres atraviesa problemas similares de próstata, y que en su caso se complicó con una infección posterior que le provocó fiebre.