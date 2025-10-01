Salamanca rinde homenaje a Carlos Revilla, la mítica voz de Homer Simpson en España

El Ayuntamiento de Salamanca incorpora la tumba de Carlos Revilla, histórico actor de doblaje y voz de Homer Simpson en España, al recorrido guiado por el cementerio municipal, conmemorando la célebre trayectoria del salmantino cuando se cumplen 25 años de su repentino fallecimiento en la ciudad de Madrid.

La ciudad de Salamanca recuerda a Carlos Revilla con un homenaje en el cementerio municipal

Este domingo se cumplieron 25 años de la muerte de Carlos Revilla, el actor de doblaje salmantino que dio voz a Homer Simpson y lo convirtió en un icono de varias generaciones en España. Nacido en 1933, Revilla dejó una huella imborrable en la cultura popular no solo por su trabajo en 'Los Simpson', donde además dirigió el doblaje de las primeras temporadas, sino también por prestar su voz a leyendas como James Stewart, Michael Caine o Humphrey Bogart. Expresiones como el célebre “¡Mosquis!”, de creación propia, forman ya parte del imaginario colectivo. Con motivo del aniversario de su fallecimiento, el Ayuntamiento de Salamanca ha incluido su tumba en un nuevo recorrido guiado por el cementerio municipal, donde reposan ciudadanos ilustres de la ciudad. Frente a su sepultura, los visitantes podrán encontrar ahora un expositor con su biografía y una fotografía que recuerdan su aportación a la televisión y al cine. La información fue confirmada por el periódico Salamanca 24 Horas, que destacó cómo este homenaje devuelve a la memoria colectiva a una de las voces más reconocibles del siglo XX en España.

Carlos Ysbert, la voz que tomó el relevo de Homer Simpson tras la muerte de Carlos Revilla

Homer Simpson no se quedó huérfano de voz y a partir de la temporada 12 es Carlos Ysbert quien dobla al carismático padre de la familia amarilla más famosa de la pequeña pantalla en adelante, incluida la película del año 2007. El actor de doblaje madrileño ya había saltado a la fama tras interpretar a Norm Peterson (George Wendt) en 'Cheers' y el mítico Tony Soprano (James Gandolfini) de la ficción de HBO MAX, 'Los Soprano'.