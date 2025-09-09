Movistar Plus+ lanza el crudo tráiler de “Hasta que me quede sin voz”

Leiva, uno de los artistas más queridos y premiados del panorama musical español, protagoniza un nuevo documental que promete sacudir emociones. Movistar Plus+ ha lanzado el esperado tráiler de “Hasta que me quede sin voz”, una obra que retrata con crudeza el momento más frágil y complejo del músico madrileño. El adelanto, además, incluye un fragmento inédito de la canción original que Leiva ha compuesto especialmente para este proyecto.

La película, firmada por Mario, Lucas y Sepia, es una producción de Blur, la misma productora que ha acompañado a Leiva desde sus primeros pasos en solitario. El documental se adentra sin filtros en los desafíos personales y artísticos que ha atravesado el músico en los últimos años, incluidos los efectos devastadores de un problema irreversible en una de sus cuerdas vocales, que pone en jaque no solo su carrera, sino su identidad entera.

Narrado en primera persona, este viaje audiovisual nos lleva desde el arranque del rodaje en Nueva York, en septiembre de 2023, hasta la creación de su disco “Gigante” entre 2024 y 2025. También se exploran los momentos más reveladores de su vida: el accidente que le marcó en la adolescencia, su etapa con “Pereza”, su ruptura y posterior reencuentro con Rubén Pozo, y la relación fraternal con Joaquín Sabina, quien aparece como figura clave tanto en lo personal como en lo profesional.

La presentación oficial del documental tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en el Festival de San Sebastián, con una proyección en el Velódromo de Anoeta. Después de su paso por el certamen, “Hasta que me quede sin voz” se estrenará en cines de toda España el 17 de octubre, y llegará posteriormente a Movistar Plus+ para su emisión exclusiva.

Leiva no solo es protagonista, sino alma de este retrato sin adornos. Con más de 25 años de carrera, 12 discos de estudio, colaboraciones cinematográficas y una colección impresionante de premios —entre ellos 2 Goya a Mejor Canción Original—, el artista se muestra ahora como nunca antes: vulnerable, honesto, completamente expuesto.

Movistar Plus+ sigue consolidando su apuesta por el documental musical con títulos que han dejado huella como “Esta ambición desmedida”, “Joaquín Sabina. Sintiéndolo mucho” o “Bosé Renacido”. “Hasta que me quede sin voz” se suma a esta línea editorial que no solo entretiene, sino que conecta con la memoria emocional de toda una generación.