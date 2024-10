Movistar Plus+ se vuelca con las elecciones de Estados Unidos

El próximo 5 de noviembre, Estados Unidos celebrará unas elecciones presidenciales que marcarán el rumbo político del país y del mundo. En un contexto de alta polarización y tensión política, Movistar Plus+ ha decidido ofrecer una programación especial que permitirá a los espectadores profundizar en los temas clave de estas elecciones a través de documentales, cine y programas de televisión. El nuevo canal, Elecciones EE.UU. por Movistar Plus+ (dial 18 y bajo demanda), estará disponible del 24 de octubre al 10 de noviembre, y promete ofrecer un análisis detallado y desde múltiples ángulos de la política estadounidense.

El canal Elecciones EE.UU. destacará por su oferta de documentales recientes que ayudarán a contextualizar las elecciones entre Donald Trump y Kamala Harris. Entre ellos, sobresale el estreno de "Trump vs Harris", una biografía exhaustiva y actualizada de ambos candidatos, dirigida por el cineasta Michael Kirk, conocido por su trabajo en el documental "Putin: camino a la guerra". Este documental explora las trayectorias políticas y personales de Trump y Harris, brindando una mirada en profundidad de lo que está en juego en estas elecciones. Además, se podrá ver "La batalla por América", un documental que explica las posiciones políticas de ambos candidatos y lo que representan para el futuro del país, y "Democracia en riesgo", un análisis del asalto al Capitolio y las causas detrás de este suceso histórico, que aún resuena en la política de EE.UU.

La programación no se limita solo a los eventos recientes. Movistar Plus+ también emitirá una serie de documentales que repasan la historia política de Estados Unidos desde los años setenta hasta la actualidad. Entre ellos, destacan producciones de CNN que ofrecen una mirada retrospectiva a los cambios políticos y sociales en diferentes décadas, con especial énfasis en figuras presidenciales clave como Kennedy, Reagan, Clinton, Obama, Bush y Trump. Estos documentales contextualizan los eventos actuales al mostrar cómo la historia ha moldeado el presente político.

Kamala harris y Donald Trump son los candidatos para ocupar el Despacho Oval de la Casa Blanca La Razón

Por otra parte, para los aficionados al cine, el nuevo canal de Movistar Plus+ también ofrece una amplia selección de thrillers políticos clásicos. Entre los títulos destacados están "Todos los hombres del presidente", "Los idus de marzo" y "Asalto al poder", que abordan la corrupción, el poder y las luchas internas en la política de Estados Unidos. Además, el reciente estreno de "Civil War", dirigida por Alex Garland, promete ser uno de los platos fuertes del canal. Asimismo, la programación incluirá episodios de conocidos programas de sátira política como 'Real Time with Bill Maher' y 'Last Week Tonight with John Oliver', así como la nueva temporada de 'Saturday Night Live', que satiriza de manera crítica y cómica los eventos políticos actuales.