Muere el actor Tony Slattery ("Saturday Night at the Movies"), a los 65 años

El actor y comediante Tony Slattery ha fallecido a los 65 años según informan medios británicos. Su pareja confirmó que murió a causa de un paro cardíaco.

Famoso por sus apariciones en la televisión británica desde mediados de la década de 1980, Slattery ganó mucha fama con programas de improvisación como el de Channel 4 "¿Whose Line Is It Anyway?". Su trabajo cinematográfico serio y cómico ha incluido papeles en "The Crying Game" , "Peter's Friends" y "How to Get Ahead in Advertising". Un comunicado en nombre de su pareja, Mark Michael Hutchinson, dice: "Con gran tristeza debemos anunciar que el actor y comediante Tony Slattery, de 65 años, falleció hoy, martes por la mañana, luego de un ataque cardíaco el domingo por la noche".

Nacido el 9 de noviembre de 1959, Slattery fue contemporáneo de Dame Emma Thompson , Sir Stephen Fry, Sandi Toksvig , Jan Ravens, Richard Vranch y Hugh Laurie en la Universidad de Cambridge. Slattery debutó en televisión como actor regular en la secuela de OTT de Chris Tarrant , "Saturday Stayback" (1983). Como actor dramático ha aparecido en "The Crying Game" , "To Die For" , "Peter's Friends" y "The Wedding Tackle" .