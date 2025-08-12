Daniel Radcliffe descarta hacer un cameo en la próxima serie de 'Harry Potter'

HBO MAX tiene en sus manos un mega proyecto de dimensiones mágicas en sus manos con la nueva serie que prepara junto a J.K. Rowling sobre el universo "Harry Potter", una ambiciosa serie que dedicará cada temporada a cada uno de los libros las aventuras de uno de los magos más famosos de todos los tiempos. Daniel Radcliffe, quien interpretaba al mago protagonista en la saga de películas originales, se ha mostrado muy emocionado por este ambicioso proyecto de HBO MAX pero descarta hacer un cameo en la serie, debido a que no necesita "pasar físicamente el testigo".

"Estoy muy emocionado por el paso de la antorcha, pero no creo que sea necesario que yo la pase físicamente". Radcliffe también señaló que "su opinión no representaba a todas las personas que habían formado parte de Harry Potter" y añadió: "Harry Potter no habría existido sin ella, así que nada en mi vida probablemente hubiera sucedido de la misma manera sin esa persona. Pero eso no significa que tenga una deuda con ella de por vida". Finalmente, ofreció un consejo para el nuevo elenco: "Tengo un consejo para todos. Simplemente, dejadlos ser niños. No me imagino cómo habría sido hacer eso en la era de las redes sociales", espetó recientemente el actor británico.

Grabación sin descanso

La cuenta Redanian Intelligence, especializada en las grandes series del mundo del streaming como 'La casa del dragón' del Universo 'Juego de Tronos', ha adelantado que no habrá descanso durante las filmaciones de las dos primeras temporadas (que adaptaran 'La piedra filosofal' y 'La Cámara secreta') y que ambas contarán con seis episodios cada una, siendo en total 12 capítulos que llevarán a la pequeña pantalla los dos primeros libros escritos por la autora británica. La primera temporada llegará en 2027 y también se ha conocido que HBO MAX tiene decidido el actor que interpretará al gran villano del Universo Harry Potter, Lord Voldemort, pero su identidad se mantendrá en secreto para sorprender al mundo entero en uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos del mundo del streaming. La nueva ficción de 'Harry Potter' está liderada por Dominic McLaughlin como Harry, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, seleccionados tras un extenso casting de más de 30.000 niños. La showrunner Francesca Gardiner elogió el talento del trío principal, destacando su “magia en pantalla”. John Lithgow será el nuevo Albus Dumbledore, mientras que otros personajes icónicos tendrán nuevos rostros, como Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape), Nick Frost (Hagrid), Luke Thallon (Quirrell) y Paul Whitehouse (Filch). Además, se han sumado Katherine Parkinson como Molly Weasley, Johnny Flynn y Lox Pratt como los Malfoy, Bel Powley y Daniel Rigby como los Dursley, entre muchos otros.