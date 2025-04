Noah Wyle ("The Pitt") contesta a la demanda del creador de "Urgencias"

La polémica estaba servida desde el primer minuto en el que se supo que se lanzaría la serie médica "The Pitt", que en España emite Max. Los ejecutivos hablaron con la familia del escritor Michael Crichton para seguir haciendo la serie "Urgencias" que tanto éxito cosechó, pero fue rechazado y de repente se dio luz verde a esta serie que huele al Hospital County General del condado de Cook. En «The Pitt» no solo participa Noah Wyle, además está creada por el escritor y productor de «Urgencias», R. Scott Gemmill, y producida por el showrunner John Wells, también de «Urgencias». Por eso ahora se ha interpuesto una demanda contra la serie por parte de la viuda del escritor.

Ante esta perspectiva, Wyle que ha participado en las dos producciones, por fin se ha pronunciado al respecto. "Estoy profundamente triste y decepcionado", ha dicho en relación al litio tras la serie. Ahora no sólo es protagonista, si no que también ejerce de productor ejecutivo de una ficción que ha recibido todos los elogios y además se ha confirmado para una segunda temporada. Es una serie «realista de los retos a los que se enfrenta el personal sanitario en los Estados Unidos de hoy, visto a través de la lente de los héroes de primera línea que trabajan en un hospital moderno de Pittsburgh, Pensilvania».

El año pasado surgí a la demanda de Sherri, la viuda de Crichton contra Wyle, R. Scott Gemmill, al productor ejecutivo John Wells y a Warner Bros. Television por "incumplimiento de contrato, incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo e interferencia intencional con las relaciones contractuales". La acusación más grave es que considera que "The Pitt" es una copia con el nombre cambiado de un reinicio no autorizado de "Urgencias". En opinión de Noah a "Variety", "esto mancha el legado, y no debería haber sido así". El actor considera que "en algún momento, esto pudo haber sido una colaboración. Y cuando no lo fue, no hubo necesidad de que se volviera áspero”.

La respuesta de Warner Bros. fue tajante: «La demanda interpuesta por los herederos de Crichton carece de fundamento, ya que 'The Pitt' es una serie nueva y original. Cualquier sugerencia en contrario es falsa, y Warner Bros. Television se defenderá enérgicamente contra estas acusaciones infundadas».