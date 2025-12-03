Nuestros juguetes favoritos: entre la guerra y la casualidad

La historia de los juguetes es paralela a cualquier otra disciplina humana como la historia o la economía. Con qué juega cada generación indica el progreso de una sociedad, casi tanto como el desarrollo de armas o los movimientos políticos. Y como debe ser, casi todos los juegos nacen jugando. Canal Historia acaba de estrenar la tercera temporada de «The Toys That Built America», conocida en español como «Los juguetes que cambiaron el mundo», ofreciendo un viaje fascinante por la historia de los juguetes que definieron generaciones. Esta entrega consta de 12 episodios con recreaciones actorales, testimonios de expertos y archivos históricos de gran valor.

El primer episodio, titulado «La invasión de los juguetes transformables» marca el arranque explosivo centrándose en la llegada de los robots transformables desde Japón a Estados Unidos en 1983. Tonka apuesta por importar estos juguetes innovadores que se convertían de vehículos en guerreros robóticos, con el nombre de Gobots. Sin embargo, pronto se enfrenta al gigante Hasbro, que lanza su propia competencia: los Transformers. Esta batalla David contra Goliat redefine el mercado de los juguetes de acción. El capítulo detalla cómo estos juguetes no solo generaron ventas récord —más de 100 millones de unidades en los 80—, sino que inspiraron caricaturas, cómics y una franquicia que persiste hoy, impulsada por películas de Michael Bay.​

El trivial inspiró Pictionary

El segundo episodio, «Leyendas de las noches de juegos», se centra en la década de 1970, cuando la industria de juegos de mesa, mayoritariamente infantil, da un giro con Trivial Pursuit, abriendo un mercado adulto de diversión intelectual. Creado accidentalmente en 1979 por Chris Haney y Scott Abbott en Canadá durante una partida de Scrabble, el juego explota en 1981 con ventas de 20 millones de copias en su primer año. El capítulo explora cómo este hit, publicado por Selchow & Righter y luego Hasbro, refleja el auge de la trivia televisiva y la socialización poshippie, compitiendo con Pictionary —ideado por Rob Angel en 1984 como dibujo intuitivo, masificado en 1987—. ​Curiosamente el Pictionary tomó forma cuando Angel recibió de su madre un Trivial Pursuit como regalo.

El tercer episodio, «El Papá Noel que Estados Unidos creó», narra cómo mentes creativas, marcas y eventos históricos moldearon la imagen moderna de Santa Claus, el viejo y alegre ícono navideño. Desde el santo del siglo IV, su transformación comercial arranca en 1931 con ilustrador Haddon Sundblom para Coca-Cola, que lo viste de rojo y lo posiciona como distribuidor de juguetes durante la Gran Depresión. El relato detalla influencias como el poema «A Visit from St. Nicholas» (1823) y campañas de Macy’s con desfiles desde 1924. Figuras como Norman Rockwell convierten a Santa en motor económico, uniendo tradición europea con capitalismo americano, y pavimentando el camino para el boom navideño de toys como Monopoly o Hot Wheels.

El resto de episodios mantiene esta intensidad, profundizando en fenómenos inolvidables. «Sobre ruedas» celebra juguetes rodantes como Hot Wheels vs. Matchbox, desde triciclos hasta autos a escala que capturan la movilidad infantil. «De moda en los noventa» revive Beanie Babies —peluches coleccionables de Ty que causan fiebre especulativa— contra Tamagotchi, la mascota digital de Bandai que vende 82 millones. «Los más valiosos» explora coleccionismo millonario de figuras raras como Barbie originales o Transformers prototipo. «La carrera de los artículos de broma» sigue a S.S. Adams y H. Fishlove, pioneros de bromas como las bombas fétidas. «Maestros de juegos para ejercitar la mente» aborda Scrabble, Clue y Yahtzee en la prosperidad tras la II Guerra Mundial. La recta final incluye «Visionarios de los videojuegos» (41 min, 22 dic), con Nintendo de cartas hanafuda a Super Mario Bros., Zelda y Pokémon gracias a Miyamoto, Yokoi y Yamauchi. «Gran caos mutante» (40 min) detalla Tortugas Ninja de los 80 amenazadas por Power Rangers de Saban. «Viejos juegos, nuevos giros» (40 min, 29 dic) muestra inventores revolucionando clásicos como Monopoly. Finalmente, «Accidentes felices» narra Sketch y Play-Doh, descubrimientos fortuitos de materiales industriales en los 50.